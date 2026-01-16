La previa | El Villarreal femenino pretende salir triunfal del campo del Real Oviedo

El Villarreal femenino no quiere salir de las plazas de privilegio y para ello será importante este sábado ganar en el campo de un Real Oviedo (16.30 horas) que ocupa plazas de descenso a Segunda Federación. El duelo entre ovetenses y vila-realenses se jugará en el campo 1 de El Requexón.

Cabe recordar que la escuadra ‘grogueta’ de Jordi Ferrios es la tercera que más puntos suma lejos de casa. Esos números convierten al equipo de Vila-real en uno de los visitantes más incómodos. Sus siete salidas se han saldado con cuatro triunfos un empate y solo dos derrotas.

Jordi Ferriols, entrenador del equipo femenino del Villarreal de este temporada. / Juan Francisco Roca

Más dudas ha tenido el Real Oviedo cuando actúa como local porque de los seis partidos que ha disputado, ganó tres, empató un y perdió dos. Las únicas derrotas de las ovetenses ante su afición fueron haca ya bastantes jornadas frente al SE AEM ilerdense y el Deportivo Alavés, en ambos casos por 0-1.

El objetivo del Villarreal femenino no es otro que ganar para consolidarse entre los seis primeros clasificados para disputar la fase de ascenso a Primera División. La categoría es muy corta y a partir de ahora cualquier traspié puede costar muy caro.