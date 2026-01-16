La previa | El Villarreal femenino pretende salir triunfal del campo del Real Oviedo
El equipo de Jordi Ferriols busca la victoria para seguir arriba en la tabla clasificatoria
El Villarreal femenino no quiere salir de las plazas de privilegio y para ello será importante este sábado ganar en el campo de un Real Oviedo (16.30 horas) que ocupa plazas de descenso a Segunda Federación. El duelo entre ovetenses y vila-realenses se jugará en el campo 1 de El Requexón.
Cabe recordar que la escuadra ‘grogueta’ de Jordi Ferrios es la tercera que más puntos suma lejos de casa. Esos números convierten al equipo de Vila-real en uno de los visitantes más incómodos. Sus siete salidas se han saldado con cuatro triunfos un empate y solo dos derrotas.
Más dudas ha tenido el Real Oviedo cuando actúa como local porque de los seis partidos que ha disputado, ganó tres, empató un y perdió dos. Las únicas derrotas de las ovetenses ante su afición fueron haca ya bastantes jornadas frente al SE AEM ilerdense y el Deportivo Alavés, en ambos casos por 0-1.
El objetivo del Villarreal femenino no es otro que ganar para consolidarse entre los seis primeros clasificados para disputar la fase de ascenso a Primera División. La categoría es muy corta y a partir de ahora cualquier traspié puede costar muy caro.
