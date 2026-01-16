Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La previa | El Villarreal femenino pretende salir triunfal del campo del Real Oviedo

El equipo de Jordi Ferriols busca la victoria para seguir arriba en la tabla clasificatoria

El Villarreal femenino quiere regresar de Oviedo con tres puntos en el bolsillo.

El Villarreal femenino quiere regresar de Oviedo con tres puntos en el bolsillo. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Vila-real

El Villarreal femenino no quiere salir de las plazas de privilegio y para ello será importante este sábado ganar en el campo de un Real Oviedo (16.30 horas) que ocupa plazas de descenso a Segunda Federación. El duelo entre ovetenses y vila-realenses se jugará en el campo 1 de El Requexón.

Cabe recordar que la escuadra ‘grogueta’ de Jordi Ferrios es la tercera que más puntos suma lejos de casa. Esos números convierten al equipo de Vila-real en uno de los visitantes más incómodos. Sus siete salidas se han saldado con cuatro triunfos un empate y solo dos derrotas.

Jordi Ferriols, entrenador del equipo femenino del Villarreal de este temporada.

Jordi Ferriols, entrenador del equipo femenino del Villarreal de este temporada. / Juan Francisco Roca

Más dudas ha tenido el Real Oviedo cuando actúa como local porque de los seis partidos que ha disputado, ganó tres, empató un y perdió dos. Las únicas derrotas de las ovetenses ante su afición fueron haca ya bastantes jornadas frente al SE AEM ilerdense y el Deportivo Alavés, en ambos casos por 0-1.

El objetivo del Villarreal femenino no es otro que ganar para consolidarse entre los seis primeros clasificados para disputar la fase de ascenso a Primera División. La categoría es muy corta y a partir de ahora cualquier traspié puede costar muy caro.

