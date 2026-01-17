La crónica | Superioridad, solvencia y efectividad de un gran Villarreal femenino en Oviedo (1-4)

El Villarreal Femenino está imparable. Ganó por goleada al Real Oviedo en su campo y suma la quinta victoria lejos de casa, algo complicado en cualquier categoría de fútbol. Las muchachas de Jordi Ferriols fueron muy superiores en El Requexón (1-4). Además, hicieron valer su calidad y efectividad en tierras asturianas. Con esta victoria las vila-realenses se reafirman en la zona de privilegio, de ‘play-off’ de ascenso y cerca de la única plaza de ascenso directo a Primera División.

El once que presentó el Villarreal femenino en su partido en Oviedo. / Villarreal CF

Desde el pitido inicial, el equipo de Jordi Ferriols demostró su gran momento. Afrontaba este encuentro tras ganar en casa al Real Betis (2-1) y las de la Plana no fallaron ante un rival con urgencias que ocupa plaza de descenso a Segunda Federación. Dos goles en la primera parte de Nerea Pérez y Alexia Jr y en la segunda parte llegaron otros dos de Aixa Salvador y de Martuka.

Superioridad total

El Submarino era el claro dominador del partido y pudo hacer más goles en la primera parte. Con un disparo acrobático, Aixa casi suma un nuevo tanto a la colección de golazos del Villarreal Femenino en Oviedo. La castellonense conectó un buen centro tenso de Nerea desde el perfil derecho, pero el esférico se marchó rozando el palo.

Alegría entre las jugadoras del Villarreal a medida que iban llegando los goles. / Villarreal CF

En la segunda mitad, el Real Oviedo logró recortar distancias tras aprovechar un error de Montse Quesada, que no calculó bien al atacar un balón llovido desde la derecha. Mbappé cazó el balón suelto en el área y la empujó para hacer el 1-2.

Tras el gol del cuadro asturiano, el equipo de Ferriols respondió con contundencia y celeridad. Aixa Salvador lanzó un desmarque entre las centrales, recibió un balón al espacio y superó a Laura, la cancerbera local, con una definición perfecta. Las amarillas hacían el 1-3 con muchísima facilidad, minando la moral del equipo ovetense.

Sentencia amarilla

A partir de entonces, el Submarino dominó el balón y el tempo del partido. No concedió apenas ocasiones a su rival y se dio el lujo de anotar el 1-4. Martuka le ganó la carrera a su par, encaró a la portera del Real Oviedo y la empujó para marcar a placer y sentenciar el partido.

Ficha técnica

-1- Real Oviedo: Laura M., E. Lois, Marina M., Nerea L. (Carol, F., m. 65), Andrea, Villadeamigo, Stephannie, Laurina (Sheila, m. 46), Mbappé (Vera Rico, m. 77), Auñón (Amoh, m. 46) y ADT (Nati Cano, m. 77).

-4- Villarreal: M. Quesada; Nerea, I. Miguélez (Paulsen, m. 64), Moreira, Laura; Medina (Querol, m. 85), Cienfu (Figols, m. 85), María, Lauris (Martuka, m. 75); Aixa y Alexia JR (Macías, m. 75).

Goles: 0-1. Min. 14: Nerea. 0-2. Min. 26: Alexia JR. 1-2. Min. 57: Mbappe. 1-3. Min. 62: Aixa. 1-4. Min. 81: Martuka.

Árbitra: Nuria Sánchez. Amonestó a las locales Nerea L. y Villadeamigo; así como a las visitantes Cienfu, I. Miguélez, Lauris y Nerea.

Incidencias: Campo 2 de El Requexón. Unos 300 espectadores.