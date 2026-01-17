La previa del Betis-Villarreal: el Submarino, a tachar al Betis de su lista de rivales directos

Después de pegarse por la quinta posición hace solamente unos meses, en una lidia que acabó del lado amarillo, Real Betis y Villarreal CF, con el permiso del Athletic Club, estaban llamados a protagonizar otro pulso por la Champions. Llegados al ecuador de la competición, no hay color: el Submarino comparece este sábado por la noche (21.00 horas) en La Cartuja con 12 puntos de colchón, que pueden ser 15 de vencer también al Levante, en el partido pendiente todavía sin fecha.

El Submarino había apuntado, en su agenda, jugar dos veces esta temporada en este peculiar territorio (aunque, en su origen, no era una isla) que el Guadalquivir ha creado a su paso por Sevilla. Una era para devolverle la visita liguera al Betis, con un Benito Villamarín poniéndose guapo para el Mundial 2030. La otra era el 25 de abril, como escenario de la final de la Copa del Rey, pero... Con todo, el encuentro de esta noche tiene su miga, ya que de volver a repetir victoria (suma cuatro salidas consecutivas en LaLiga EA Sports con un +3), podría tachar, definitivamente, al Betis como rival directo.

La Copa de África se cuela

Con Ilias Akhomach y Pape Gueye velando armas en la final de la Copa de África que este domingo enfrentará a Marruecos y Senegal, Marcelino García cuenta con los mismos efectivos que en la víspera del encuentro contra el Alavés: es decir, todos menos los lesionados de larga duración Pau Cabanes, Logan Costa y un Willy Kambwala que aunque asoma ya, aún está a semanas de reaparecer. Thiago Fernández, no inscrito, aguarda el veredicto sobre su destino hasta el final de la temporada.

Manuel Pellegrini y el resquicio de las matemáticas Manuel Pellegrini afirmó, en vísperas del Betis-Villarreal, que a pesar de la distancia que los separa en la tabla (12 puntos que pueden ser 15, por el partido pendiente de los amarillos ante el Levante), considera «un rival directo» al Submarino, ya que está «cercano en puestos» y «quedan 57 puntos por jugarse». El chileno reconoció que «el campeonato del Villarreal es fenomenal».

¿Repetirá once?

A la espera de, en las dos próximas semanas, volver a compaginar el campeonato doméstico con sus dos últimos encuentros en la Champions (actual), el asturiano no encuentra impedimentos en repetir el once del 3-1 al Alavés.

Si acaso, si no barrunta una sorpresa, con el dilema del acompañante del renacido Georges Mikautadze, con Gerard Moreno opositando al puesto del exbético Ayoze Pérez, el autor del tanto de la crucial remontada del último Betis-Villarreal (1-2).

Buenos precedentes

Porque los groguets se sienten cómodos en el hogar de los verdiblancos, pese a la presión ambiental que ejercen: en sus últimas seis visitas, un empate, una derrota (2022/2023) y cuatro victorias.

Tendencia que ha equilibrado el balance de este atractivo duelo: ocho triunfos para cada uno, además de cinco igualadas, en los 21 cara a cara en Primera División.

Las posibles alineaciones del Betis y el Villarreal. / MEDITERRÁNEO

Más bajas en los locales

Con media docena ausencias notables, las de los lesionados Isco Alarcón, Héctor Bellerín, Junior Firpo y Cucho Hernández, además de los marroquís Abde Ezzalzouli y Sofyan Amrabat (Copa de África), Manuel Pellegrini, que recupera a Ángel Ortiz, hará cambios respecto al choque copero (el sufrido 2-1 ante el Elche), con el regreso a la titularidad de pesos pesados como Marc Bartra, Marc Roca o Pablo Fornals (el castellonense fue el revulsivo, junto al bigoleador Chimy Ávila, en la remontada del miércoles), con la incógnita de si el argentino Gio Lo Celso seguirá en el once o esperará en el banquillo.