Las tres noticias que debes saber antes del Betis-Villarreal

El Estadio La Cartuja de Sevilla acoge un duelo de altura entre el Real Betis y Villarreal CF, dos equipos con objetivos europeos y estilos bien definidos. El conjunto verdiblanco llega con la intención de hacerse fuerte en casa, apoyado en su solidez defensiva y en el talento de futbolista. Manuel Pellegrini sabe que sumar de tres es vital para no descolgarse de la pelea por la Champions y mantener la regularidad ante su afición.

Enfrente estará un Villarreal que siempre es un rival incómodo. El equipo amarillo destaca por su capacidad para castigar a la contra y por la calidad individual en ataque, con jugadores capaces de decidir partidos en pocos minutos. Marcelino buscará un encuentro serio, equilibrado y con ritmo controlado. Busca ganar para distancias a los verdiblancos en 15 puntos (con un partido menos que los locales).

Juan Francisco de la Ossa

Se espera un partido abierto, con alternativas, donde los detalles, la eficacia en las áreas y la gestión de los momentos del partido marcarán el desenlace.

Antes, conoce estas tres noticias.

Partido pendiente

Pues parece que esta vez sí. El Levante UD-Villarreal CF, correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga EA Sports, suspendido el 14 de diciembre a causa de la alerta roja provocada por las inclemencias meteorológicas en la zona de València, parece tener fecha.

Después de haber barajado varias, entre los clubs LaLiga y la Real Federación Español de Fútbol, todo hace indicar que se disputará el miércoles 18 de febrero, en el Ciutat de València. Solamente falta el visto bueno oficial, así como el horario (todo apunta a las 20.00 horas).

La previa de la final de la Copa de África

Por otro lado, este domingo, 18 de enero del 2026, es una fecha crucial para dos futbolistas del Villarreal, el marroquí Ilias Akhomach y el senegalés Pape Gueye, cuyas selecciones disputan, a las 20.00 horas, en el Prince Moulay Abdellah Stadium (Rabat), la final de la Copa de África.

El Ajax no levanta cabeza

Además, el Ajax sigue inmerso en una grave crisis de resultados antes de visitar, el martes a las 21.00 horas, el Estadio de la Cerámica, en la séptima y penúltima jornada de la liguilla de la Champions. El equipo de Amsterdam no pasó del 2-2, en el Johan Cruyff Arena, contra el Go Ahead Eagles (2-2), pese al 2-0. Es tercero, sin opciones de ganar la Eredivisie.