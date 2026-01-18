Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La intrahistoria «fantástica» de Enrique y Joan en el Betis-Villarreal

Enrique Navarro y su hijo Joan, como ganadores del concurso para suscriptores de Mediterráneo, disfrutan acompañando al Villarreal en el encuentro contra el Betis

Enrique Navarro y su hijo Joan, en La Cartuja, viendo el Betis-Villarreal.

Enrique Navarro y su hijo Joan, en La Cartuja, viendo el Betis-Villarreal. / VILLARREAL CF

Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Sevilla (enviado especial)

Los almazorenses Enrique y su hijo Joan disfrutaron, en Sevilla, de la «fantástica experiencia» de acompañar a la expedición del Villarreal en el partido ante el Real Betis, como ganadores del concurso entre los suscriptores de Mediterráneo. Se quedaron sin la guinda, el triunfo, pero la jornada les dejó un recuerdo indeleble, además en una familia con tanta tradición amarilla como la Navarro-Garí.

Socios con antgüedad

«He venido con mi hijo Joan: los dos, junto con mi hija y mi mujer, somos los cuatro socios del Villarreal CF desde hace unos 12 años y acudimos a todos los partidos en La Cerámica en el fondo sur cubierto», relata Enrique. «De hecho -agrega-, hace tiempo, Joan celebró su cumpleaños en el entonces El Madrigal y pasamos una fantástica jornada recorriendo todas las dependencias del estadio y recibiendo distintos obsequios del club, como un balón firmado por toda la plantilla», prosigue.

Joan Navarro, de niño, en el entonces Estadio de El Madrigal (ahora La Cerámica).

Joan Navarro, de niño, en el entonces Estadio de El Madrigal (ahora La Cerámica). / MEDITERRÁNEO

El relato

«También en 2014 -sigue recordando-, Joan salió de la mano de Cheryshev en un encuentro de la Europa League frente al Borussia Borussia Mönchengladbach». «Antes, él con tres años, Joan y yo ya acudimos al campo invitados a uno de los palcos azules», comenta. «Era en septiembre 2016 y él cumplía nueve años», señala.

Antes de La Cartuja aprovecharon para «visitar la Plaza de España y los alrededores de la catedral». «Lástima que la lluvia nos ha obligado a resguardarnos momentáneamente», matiza.

Padre e hijo, en la Plaza de España de Sevilla.

Padre e hijo, en la Plaza de España de Sevilla. / MEDITERRÁNEO

El análisis

En cuanto al partido, explica que fue «bastante trabado e igualado en la primera parte». «Una pena no haber conseguido marcar las ocasiones», indica Enrique.

Ayoze Pérez, entre Joan y Enrique Navarro, antes del Betis-Villarreal.

Ayoze Pérez, entre Joan y Enrique Navarro, antes del Betis-Villarreal. / MEDITERRÁNEO

«Ha sido una fantástica experiencia poder acompañar al equipo, aunque bastante apresurada porque de madrugada tenemos el vuelo de vuelta», concluye a punto de embarcar en el aeropuerto de Sevilla.

