Marcelino, muy crítico con la expulsión: "Es la cuarta vez que nos pasa, no puede ser"

Marcelino salió de La Cartuja con la misma mezcla de orgullo y frustración que dejó el partido. El 2-0 ante el Betis castigó en exceso a un Villarreal que, según su técnico, compitió de tú a tú y los detalles fueron los causantes del resultado. "Estoy satisfecho por el trabajo, triste por la derrota", resumió el asturiano.

El entrenador amarillo defendió que el encuentro estuvo "muy igualado y se decidió por detalles". En la primera mitad, el Villarreal dispuso de dos ocasiones claras y varias llegadas con ventaja que no supo convertir en gol por la falta de acierto en el último pase. "No fuimos capaces de dar bien ese último balón", lamentó.

La sensación de control fue incluso mayor tras el descanso. "En la segunda parte creo que estábamos dominando", explicó, hasta que un mal despeje cambió el guion del partido. El primer gol del Betis llegó en una acción puntual que el Villarreal no supo resolver y obligó a remar de nuevo. El equipo "se repuso bien. Tuvimos el empate con una oportunidad de Tajon (Buchanan) que sacó muy bien su portero. Veía que podíamos empatar", aseguró.

El Betis sentenció cuando el Villarreal jugaba con 10 por la expulsión de Comesaña. / Jose Manuel Vidal / EFE

El punto de inflexión definitivo llegó con la expulsión, una circunstancia que empieza a convertirse en un problema recurrente. "No es la primera vez que nos quedamos con diez. Es la cuarta y no puede ser", advirtió Marcelino. Aunque evitó valorar la roja sin haber visto la acción con claridad, sí subrayó que fue "una acción evitable. En el fútbol actual, quedarte con diez significa, normalmente no ganar", sentenció.

El técnico también analizó las dificultades en la salida de balón ante la presión alta del Betis. Marcelino explicó que, ante ese contexto, "tienes que ser muy preciso en el pase corto o ganar duelos en el lejano. Hoy en el lejano ganamos algunos, pero debíamos haber ganado más y en el cercano debimos ser más precisos para haber tenido más fluidez".

Pedraza se rompe el tabique

La noche dejó, además, una nota preocupante en forma de lesión. Pedraza tuvo que ser sustituido al descanso tras recibir un "codazo que no fue ni falta" y que le provocó mareos y la fractura del tabique nasal. "Ahora tendrán que valorar los médicos", cerró Marcelino, al ser preguntado por el alcance de la lesión.