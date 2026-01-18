Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El uno a uno del Villarreal contra el Betis | Vota al mejor

Tropiezo a domicilio del Submarino, que sigue instalado en zona Champions (2-0)

Dani Parejo, con el esférico en el Real Betis-Villarreal

Dani Parejo, con el esférico en el Real Betis-Villarreal / Europa Press

Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Sevilla (Enviado especial)

Luiz Júnior | 7 |

Dos buenas intervenciones sujetaron el 0-0, sobre todo los reflejos en el primer tiempo.

Pau Navarro | 6 |

Se le vio un tanto apabullado ante Lo Celso, aunque sin dejar de ‘hundirse’ nunca. Relevado al descanso.

Foyth | 6 |

El internacional argentino tampoco estuvo en un nivel ‘top’, pero no cometió errores de consideración.

Renato Veiga | 6 |

Sujetó bien a Chimy Ávila, pese a la movilidad mostrada por los hombres de ataque del Betis. Aseado el luso.

Pedraza | 6 |

Fabricó, por constancia, la mejor ocasión del primer acto (la de ‘Mika’). Con tarjeta, no salió después del descanso.

Buchanan | 6 |

Protagonizó las mejores opciones del Villarreal en el segundo tiempo, sobre todo un mano a mano que le sacó Álvaro Valles.

Comesaña | 4 |

Estropeó el día en que cumplía 100 partidos oficiales de amarillo con una expulsión con roja directa. Estalló.

Parejo | 5 |

El madrileño estuvo bastante impreciso con el balón, sin llegar a manejar el partido entre tanto ‘pelotero’.

Moleiro | 5 |

El tinerfeño, que venía en su ‘prime’, pasó de puntillas por La Cartuja, bien sujetado y sin opciones de destacar.

Gerard Moreno | 5 |

En un partido con poca producción ofensiva, los delanteros del Submarino sufrieron. Tuvo un remate, que salió fuera.

Mikautadze | 4 |

Noche escasa de oportunidades para el Villarreal, pero falló una que debería haber metido, en el área ‘chica’.

También jugaron

Mouriño | 5 |. Correcto.

Cardona | 5 |. Aprobado.

Pepe | 5 |. Poca cosa.

Ayoze | 5 |. Vilipendiado.

Maciá | sc |. Sin tiempo.

