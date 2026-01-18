El uno a uno del Villarreal contra el Betis | Vota al mejor
Tropiezo a domicilio del Submarino, que sigue instalado en zona Champions (2-0)
Luiz Júnior | 7 |
Dos buenas intervenciones sujetaron el 0-0, sobre todo los reflejos en el primer tiempo.
Pau Navarro | 6 |
Se le vio un tanto apabullado ante Lo Celso, aunque sin dejar de ‘hundirse’ nunca. Relevado al descanso.
Foyth | 6 |
El internacional argentino tampoco estuvo en un nivel ‘top’, pero no cometió errores de consideración.
Renato Veiga | 6 |
Sujetó bien a Chimy Ávila, pese a la movilidad mostrada por los hombres de ataque del Betis. Aseado el luso.
Pedraza | 6 |
Fabricó, por constancia, la mejor ocasión del primer acto (la de ‘Mika’). Con tarjeta, no salió después del descanso.
Buchanan | 6 |
Protagonizó las mejores opciones del Villarreal en el segundo tiempo, sobre todo un mano a mano que le sacó Álvaro Valles.
Comesaña | 4 |
Estropeó el día en que cumplía 100 partidos oficiales de amarillo con una expulsión con roja directa. Estalló.
Parejo | 5 |
El madrileño estuvo bastante impreciso con el balón, sin llegar a manejar el partido entre tanto ‘pelotero’.
Moleiro | 5 |
El tinerfeño, que venía en su ‘prime’, pasó de puntillas por La Cartuja, bien sujetado y sin opciones de destacar.
Gerard Moreno | 5 |
En un partido con poca producción ofensiva, los delanteros del Submarino sufrieron. Tuvo un remate, que salió fuera.
Mikautadze | 4 |
Noche escasa de oportunidades para el Villarreal, pero falló una que debería haber metido, en el área ‘chica’.
También jugaron
Mouriño | 5 |. Correcto.
Cardona | 5 |. Aprobado.
Pepe | 5 |. Poca cosa.
Ayoze | 5 |. Vilipendiado.
Maciá | sc |. Sin tiempo.
