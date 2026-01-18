Villarreal | Foyth habla sobre el Betis, el Ajax... y el Real Madrid

Juan Foyth señaló, aún en la zona mixta del Estadio La Cartuja, que la derrota ante el Real Betis (2-0), un rival directo en la lucha por las plazas de la Liga de Campeones (con todo, la ventaja del Villarreal CF es de todavía nueve puntos, con un encuentro menos), «no debe cambiar nada» en la manera funcionar del equipo.

«No hicimos un partido como los que veníamos haciendo últimamente», introdujo. «Hay que ser autocrítico con eso y saber que podemos hacerlo mucho mejor», ahondó. «Sabíamos que era una cancha complicada: el año pasado, acá, sufrimos, pero competimos mejor creo», observó. «Aunque, bueno, como te digo, con humildad y a seguir trabajando», indicó el internacional argentino.

Insistencia

«Creo que, a pesar de la derrota, debemos tener también mucho equilibrio y no pensar que por esta derrota cambia el buen trabajo que venimos haciendo en el día a día», comparó. «Me parece una derrota dura para nosotros», manifestó tras cosechar ese 2-0.

«Hay veces que las cosas salen bien y hay veces que salen mal, aunque no creo que este partido tenga que cambiar todo lo bueno que venimos haciendo esta temporada», insistió Foyth.

La opinión sobre la expulsión de Mouriño "No la volví a ver. Me parece dura para nosotros: creo que con una amarilla se solucionaba, pero bueno, ellos también ven esa esa falta y van todos corriendo hacia el árbitro y bueno, quizá eso también puede influenciar un poco", manifestó sobre la roja directa a Santi Comesaña por la falta sobre Gio Lo Celso.. "No creo que Santi, y más conociéndolo, que él tenga intención de de lastimar al jugador, sino que que quiere llegar a la pelota y por muy poco no llega", ahondó.. "Al final, uno, compitiendo, quiere quiere ganar, quiere ganar duelos, quiere hacer lo mejor para su equipo y muchas veces se enciende", dijo respecto al fútbol del argentino, Antony, Pablo Fornals... "Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, no al rival; y como te dije, tener un equilibrio y ser lo mismos en la victoria y en la derrota".

Ajax y Real Madrid encadenados

El defensor argentino admitió que este traspié duele, ya que les rompe la buena dinámica de resultados en la que estaban inmersos, aunque matizó. «Ya estábamos ahí en la ducha hablando los compañeros y sabiendo que, cuanto más rápido nos levantemos, mejor», reseñó. «Tenemos otra oportunidad la mitad de semana [Ajax] y una gran oportunidad para seguir ahí en la zona alta de la liga el fin de semana», dijo, sobre el Real Madrid.

Foyth reconoció que el equipo debe reaccionar a este tropiezo de forma inmediata, pues afronta dos compromisos seguidos en el Estadio de la Cerámica local. «Son partidos para volver a meternos en la pelea», concluyó el polivalente defensa.