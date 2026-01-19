El Levante-Villarreal aplazado por la lluvia ya tiene fecha y horario

El partido entre el Levante UD y el Villarreal CF, correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División) y que fue aplazado por la lluvia en diciembre de 2025 ya tiene fecha y horario definitivos.

Un encuentro que fue aplazado el 14 de diciembre de 2025 por la alerta roja decretada en la provincia de Valencia por las fuertes lluvias previstas para esa jornada.

Dicho compromiso, según se ha hecho público este lunes, se disputará finalmente el miércoles 18 de febrero, a las 20.00 horas, en el Ciutat de València.

Marcelino en un entrenamiento del Villarreal. / VILLARREAL CF

Los dos clubs pactaron y solicitaron en tiempo y forma fijar ese duelo para el 18 de febrero con el objetivo de que los jugadores africanos de los dos clubs pudieran participar en él y este lunes LaLiga confirmó la fecha definitiva.

El calendario

Cabe recordar que el calendario inminente del Submarino está repleto de partidos. Este martes 20 de enero, el equipo de Marcelino García Toral recibirá al Ajax de Amsterdam en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas). También en el coliseo amarillo y a la misma hora, los de la Plana Baixa acogerán la llegada del Real Madrid en la 21ª jornada de LaLiga.

Tras ello, el miércoles 28 de enero el Villarreal cerrará la Champions League en el BayArena de Leverkusen, en la 8ª jornada de la Fase Liga ante el Bayer Leverkusen alemán (21.00 horas).

Volviendo a LaLiga, los groguets acudirán en la 22ª jornada a Pamplona, para medirse al Atlético Osasuna en El Sadar el sábado 31 de enero, a las 16.15 horas.

Y antes de enfrentarse al Levante el 18 de febrero, los amarillos afrontarán dos compromisos ligueros más: la 23ª jornada, recibiendo en casa al Espanyol el fin de semana del 7 y 8 de febrero, y la 24ª jornada, visitando al Getafe el fin de semana del 14 y 15 de febrero, ambos sin día ni horario oficial.