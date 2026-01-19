Operación salida en el Villarreal B: Se esperan tres importantes salidas en las próximas horas
Luis Quintero, Víctor Moreno y Curro Muñoz están cerca de abandonar al filial amarillo
Recta final del mercado de invierno que será bastante ajetreado en las filas del Villarreal B en su empeño por mejorar el nivel de la plantilla para luchar por el ascenso a Segunda. Por el momento se han confirmado dos incorporaciones, mientras que en la rampa de salida hay, mínimo, tres jugadores que en breve cambiarán de aires. Así que habrá una pequeña reestructuración en la plantilla vila-realense. Varios movimientos los adelantó el periodista leonés Ángel García.
Tienen las horas contadas el extremo colombiano Luis Quintero que, una vez recuperado de su lesión (cerda de tres meses alejado de los campos), se marcha traspasado a un Segunda de la liga de Portugal: el SCU Torreense. No tan lejos se marchará el extremo diestro y uno de los capitanes del Villarreal B: Víctor Moreno. El granadino se marcha cedido a la Cultural Leonesa donde el Villarreal ya tiene cedido al argentino Thiago Ojeda. Y también saldrá el mediocentro jerezano Curro Muñoz que llegó en verano procedente del Salamanca CF cedido por Real Oviedo.
Dos caras nuevas
El joven delantero mallorquín Etienne Eto’o (pertenece al Rayo) llegó en calidad de cedido tras jugar la primera vuelta en Segunda con el Mirandés. También llegó el ariete hispano-marroquí Ayman Arguigue, cedido por el Huesca, futbolista que hasta enero ha estado cedido en el Teruel. El futbolista, afincado en Carcaixent, debutó el pasado viernes frente al Cartagena.
Por otra parte, la entidad de la Plana anunció la pasada semana la renovación de los contratos de dos futbolistas: el defensa central Jean Ives, asícomo la del delantero catalán Albert García.
