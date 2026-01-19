Rafa Marín refleja el sentir de la plantilla del Villarreal en Champions: "Nos pica en el orgullo"
El central del Submarino, en nombre de todos los estamentos del club, da el pésame a las víctimas del accidente de tren de Córdoba y desea quitarse la espina clavada en Champions: "Merecemos la primera victoria"
Nunca es fácil afrontar un partido en una competición en la que estás eliminado, como le sucederá este martes al Villarreal CF, que recibe al Ajax de Amsterdam en la 7ª jornada de la Fase Liga de la Champions League sin opciones de pasar de fase. A eso mismo, y al hecho de no haber podido ganar todavía partido alguno, se ha referido Rafa Marín, central del conjunto amarillo que espera "la primera victoria" en el torneo.
Antes de analizar el choque ante el conjunto neerlandés este lunes, el defensa sevillano del Submarino ha dado el pésame a las víctimas del accidente de tren de Córdoba en nombre de toda la familia grogueta.
Estas son las mejores sentencias de Rafa Marín
El accidente de tren de Córdoba
"En nombre del club, del equipo y de todos los compañeros, queríamos dar el pésame a todos los familiares de las víctimas por trágico accidente de tren en Ademuz. También toda la fuerza del mundo para los heridos".
Su titularidad ante el Ajax
Un jugador siempre quiere jugar. Siempre estamos para aportar. Quiero contribuir al nivel competitivo del equipo. Todos estamos preparados para cualquier partido. Juegue quien juegue, salen bien las cosas. Y eso es lo importante".
Adiós a la Champions con victoria
"Queremos ganar el partido aquí en casa con nuestra gente, que se lo merecen mucho. También nosotros, que hemos hecho grandes partidos y no hemos tenido la suerte de llevarnos la victoria. También a nivel económico es bueno".
Un rival incómodo
"Esperamos un partido intenso. Ellos van a ir a por el partido. Van a darlo todo en la parcela ofensiva y en la defensiva. Tenemos nuestras armas y vamos a intentar hacer nuestro partido y que nos salgan las cosas".
Partido abierto
"Veremos cómo se da el partido, pero sabemos que nuestra gran arma es el contragolpe. Aprovechamos bien los espacios con los atacantes, que son hombres rápidos. Si se abre el partido, estaremos preparados. Y si no, también. Deben saber que somos un rival difícil de superar y que somos fuertes en casa".
Salida de balón desde atrás
"Va por momentos. A veces te sientes más cómodo y a veces no. Son cosas que se trabajan todos. Vamos a mejorarlo. Mañana puede ser un buen día para demostrarlo".
La afición y su visión de la Champions
"Es un partido de Champions. Para mí, es un sueño jugar esta competición. Es lo más bonito y queremos que la gente lo disfrute. Debemos dar las gracias por la clasificación y les pedimos que nos ayuden, nos apoyen. Nos da un plus que la gente nos aliente".
Picados en el orgullo
"Afrontamos este partido con cierto orgullo. Es Champions. Es la máxima competición. Hay que hacer las cosas bien para llevarte los tres puntos. Sentimos que no hemos tenido suerte y sí tenemos ese orgullo de querer ganar. La mentalidad está siendo muy buena y si seguimos así seguramente lo encontremos".
Muchos goles en contra en el Ajax
"Lo analizamos todo, pero son cifras. En los partidos pasan cosas muy diversas. Esperamos un partido intenso. Ellos todavía se lo están jugando todo. Esperemos que se encuentren un Villarreal competitivo y que sea un partido muy bonito".
