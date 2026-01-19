El Villarreal y el premio de consolación de la Champions: ¿Qué Ajax le espera?

Regresa la UEFA Champions League después de más de un mes de espera. Y, con las dos últimas jornadas en ciernes, el Villarreal CF prepara su despedida (en realidad, un hasta la próxima temporada, salvo hecatombe). Eso no quiere decir que Ajax (este martes) y Bayern Leverkusen (semana que viene) sean dos trámites. La necesidad de limpiar el 2-0 en La Cartuja se une al aliciente del premio económico y a la rehabilitación de su prestigio europeo, después de sumar solamente un punto de 18 posibles.

Míticos

Johan Cruyff, Marco Van Basten, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf, Frank de Boer... son solo algunos de los futbolistas forjados en el Ajax, uno de los clubs del mundo con más aura y que, por vez primera, se mide al Villarreal. Después de poner fin a cinco derrotas seguidas con el 2-4 al Qarabag, comparece en La Cerámica para exprimir sus reducidas opciones para acceder al play-out.

La crisis

No obstante, hace ya años que el Ajax es una sombra de lo que fue, hasta el punto de haber provocado una falta de conexión entre el equipo y la afición (a pesar de la elevada presencia de seguidores ajacied, este martes, en Vila-real). Su habitual política, la de foguear a jóvenes talentos para generar millonarias plusvalías con los traspasos, ha dejado de ser efectiva.

Sin embargo, los analistas apuntan a que el club inició su cuesta abajo en febrero del 2022 no por cuestiones estrictamente futbolísticas, sino por un escándalo sexual. El implicado, Marc Overmars, mítico exjugador del club y por entonces director deportivo, se vio obligado a dimitir, provocando una reacción en cadena, con sucesivos cambios en el organigrama que estarían detrás de la mala gestión deportiva: extrañas ventas, fichajes incomprensibles...

De ahí que el Ajax se viera por vez primera fuera de Europa en mucho tiempo, protagonizase su peor arranque en la Eredivisie (2023/2024)... Así, resultados habituales a favor, los ha sufrido ahora en contra, como el 6-0 del AZ Alkmaar que la semana pasada le apeaba de la competición copera de Países Bajos (igualando la peor derrota de su historia).

Sin títulos

Adiós a la opción más asequible para alzar un título (no lo consigue desde el 2022). Porque el 2-2 del sábado en el Johan Cruyff Arena ante el Go Ahead Eagles, tirando por la borda un 2-0, le deja a 18 puntos del PSV Eindhoven, del liderato de la Eredivisie (su objetivo es el segundo puesto del Feyenoord, que tiene a dos puntos, para meterse de nuevo en Champions).

De padres a hijos

Y eso que el Ajax despidió al entrenador John Heitinga el 6 de noviembre, siendo relevado por su asistente Fred Grim (fue con carácter provisional, pero ahí sigue en el cargo, casi tres meses después). «Nos falta madurez», dijo después del pinchazo ante el 13º.

Los últimos movimientos del Ajax han sido el fichaje de Max Ibrahimovic (sí, el hijo del también mítico Zlatan) y la contratación de Jordi Cruyff (si el hijo del mitiquísimo Johan) como director deportivo, cargo que empezará a desempeñar desde el 1 de febrero.

Cita especial de Mikautadze

«Es un lugar en el que yo ya he estado, pero vamos a tomar ese partido con la importancia que tiene: queremos ganarlo», manifestó, la semana pasada, el georgiano.

Efectivamente, Mikautadze fichó por el Ajax procedente del Metz en el verano del 2023, aunque solamente disputó nueve partidos con los de Amsterdam (340 minutos en total, sin ver portería) antes de regresar al Metz cedido en enero del 2024. Posteriormente, fichó por el Olympique de Lyón de forma definitiva, en junio del 2024.