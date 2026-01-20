En Directo
Directo: Villarreal - Ajax, vuelve la Champions al Estadio de la Cerámica
El Submarino recibe este miércoles por la noche en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas) al histórico club de Amsterdam en la 7ª jornada de la Liga de Campeones en busca de su primera victoria.
La Champions League 2025/26 echa el cierre en Vila-real. El Villarreal CF recibe este miércoles en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas) al histórico club de Amsterdam en la 7ª jornada de la Liga de Campeones en busca de su primera victoria. Los amarillos no han logrado triunfo alguno y, en esta penúltima jornada de la Fase Liga, buscará estrenar el casillero de éxitos.
Con las bajas por sanción de Pape Gueye, que además está de celebración tras ganar la Copa de África, con Ilias Akhomach de regreso de Marruecos, y con Alfonso Pedraza disponible pero con una fractura en la nariz producida en el partido ante el Real Betis, los de Marcelino García Toral buscan tres puntos para brindarles una victoria a su afición.
En Mediterráneo te contamos en directo todas las evoluciones del duelo de Champions.
¿QUIERES SABER LOS POSIBLES DESTINOS DE AKHOMACH Y THIAGO FERNÁNDEZ? Mediterráneo te ha contado este mediodía las opciones en la operación salida de Ilias y Thiago, además de puntualizar el interés por Raúl Moro.
LA LIGA DENUNCIA INSULTOS CONTRA AYOZE. LaLiga ha comunicado que ha incluido en su denuncia por incidentes violentos en los partidos de la vigésima jornada de competición los cánticos "Ayoze es una rata" por parte de los aficionados locales en el Betis-Villarreal, choque disputado el pasado sábado.
FECHA Y HORA PARA LA VISITA DEL ESPANYOL. LaLiga ha oficializado este martes los horarios de la 23ª jornada en Primera División, en la que el RCD Espanyol visitará el Estadio de la Cerámica. Lo hará el lunes 9 de fabrero a las 21.00 horas.
LOS JUGADORES DEL AJAX, DE PASEO POR VILA-REAL. La plantilla neerlandesa ha realizado un paseo después de comer en Vila-real.
TODO LISTO EN LA CERÁMICA. El coliseo amarillo, preparado para recibir al Ajax.
