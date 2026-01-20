Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren AdamuzEstafa en CastellóNieve en CastellónEncierro Sant PasqualPorterías precintadas CastellónBilletes falsosAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

En Directo

Directo: Villarreal - Ajax, vuelve la Champions al Estadio de la Cerámica

El Submarino recibe este miércoles por la noche en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas) al histórico club de Amsterdam en la 7ª jornada de la Liga de Campeones en busca de su primera victoria.

El Villarreal recibe al Ajax en la Champions League.

El Villarreal recibe al Ajax en la Champions League. / Mediterráneo

Pablo Casado

Pablo Casado

Vila-real

La Champions League 2025/26 echa el cierre en Vila-real. El Villarreal CF recibe este miércoles en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas) al histórico club de Amsterdam en la 7ª jornada de la Liga de Campeones en busca de su primera victoria. Los amarillos no han logrado triunfo alguno y, en esta penúltima jornada de la Fase Liga, buscará estrenar el casillero de éxitos.

Con las bajas por sanción de Pape Gueye, que además está de celebración tras ganar la Copa de África, con Ilias Akhomach de regreso de Marruecos, y con Alfonso Pedraza disponible pero con una fractura en la nariz producida en el partido ante el Real Betis, los de Marcelino García Toral buscan tres puntos para brindarles una victoria a su afición.

En Mediterráneo te contamos en directo todas las evoluciones del duelo de Champions.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents