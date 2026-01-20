Operación salida en marcha en el Villarreal: Dos cesiones a la vista... y Raúl Moro ¿en el punto de mira?

Aunque parecía un mercado bastante calmado para el seno del Villarreal CF, en el mundo del fútbol no hay descanso en cuanto a la materia de fichajes, ya que es una rueda en funcionamiento tanto en las dos ventanas abiertas como en las cerradas, cuando los clubs buscan como mejorar su plantilla. En ese sentido, el Submarino, que ha dado salida ya oficialmente a Adrià Altimira (al Deportivo de la Coruña) y Manor Solomon (Fiorentina), espera varias salidas en calidad de cesión, mientras en principio no habrá fichajes.

Ilias Akhomach, con Marruecos. / Agencias

Ilias apunta al Rayo

El primer nombre que sale a la palestra es el de Ilias Akhomach. El extremo, que llega esta semana tras la cruel derrota en la final de la Copa de África, ha pedido al club salir para disponer de más minutos en el objetivo de jugar el Mundial del próximo verano y llegar con un buen ritmo de competición. El Rayo Vallecano, que juega Conference, es en estos momentos el mejor situado para firmar a Ilias lo que resta de temporada.

Thiago Fernández, fichaje de invierno del Villarreal CF, brilló en el título de Liga de Vélez Sarsfield en 2024. / Agencias

Thiago Fernández, en busca de una cesión

Por otro lado, el argentino Thiago Fernández, que acaba de llegar al club y lleva 13 meses sin jugar por una grave lesión de rodilla, también necesita rodaje y podría salir cedido, con la opción de quedarse y jugar en el filial amarillo. Algunos equipos como el Levante han podido preguntar por su situación y lo normal sería que saliera en busca de minutos.

Raúl Moro en un partido con el Valladolid. / EE

Raúl Moro, ¿en el punto de mira?

Viene este martes ha jugar con el Ajax de Ámsterdam a La Cerámica y está buscando una salida del equipo neerlandés. Se trata de Raúl Moro (23 años) un futbolista que la dirección deportiva del Villarreal ha tenido en el radar desde su etapa en el Valladolid, donde explotó el año pasado firmando un temporadón a pesar del descenso del conjunto pucelano. El extremo interesa al conjunto amarillo pero la idea del club no es hacer ninguna operación, aunque el mercado de enero es muy largo y no se descarta nada, según ha podido conocer Mediterráneo. También hay que decir que ante las posibles salidas de Akhomach y Thiago, más la ya confirmada de Solomon, Marcelino vería con buenos ojos la llegada de un extremo para lo que resta de Liga Sin embargo, en un principio, la llegada de Raúl Moro sería más factible en la próxima temporada.