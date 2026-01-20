La previa: El Villarreal quiere cerrar la Champions en casa con una victoria ante el Ajax

El camino del Villarreal CF en la presente edición de la Liga de Campeones no ha sido, ni de lejos, el esperado. Comenzando por el fiasco de Luiz Júnior ante el Tottenham en el debut, siguiendo por la debacle en Chipre ante el Pafos y terminando por la lamentable derrota en casa ante el Copenhague. En esos tres partidos se fraguó el fracaso del Submarino en su regreso a la Champions League.

Ahora, con todavía dos encuentros por disputarse, el conjunto que dirige Marcelino García Toral no tiene opciones matemáticas ya de entrar entre los 24 primeros de 36, pero se juega la honra y un buen puñado de millones de euros.

El combinado groguet recibe este a noche en el Estadio de la Cerámica al Ajax de Amsterdam (21.00 horas, Movistar+). El equipo neerlandés, que visita por primera vez al Submarino , aún tiene opciones de pasar a la siguiente ronda del campeonato, por lo que se la juega en el coliseo de Vila-real.

El Villarreal se ejercitó ayer por la tarde en la Ciudad Deportiva para preparar el partido ante el Ajax. / Gabriel Utiel

Los momentos

El conjunto de la Plana Baixa llega tras la derrota sufrida el pasado sábado en el campo del Real Betis (2-0), que ha roto su buen arranque de año, con dos triunfos en este 2026. Con las bajas de los lesionados Logan Costa y Willy Kambwala, habrá que ver si Marcelino, su entrenador, podrá contar con Ilias Akhomach, que debe regresar tras jugar este domingo la final de la Copa África.

No estará el otro groguet que ha estado en el torneo africano, Pape Gueye, que fue el héroe de la final tras meter el tanto de Senegal ante Marruecos, pero en su caso es baja segura por sanción tras ver tarjeta en el último encuentro.

Con ello, la única duda es la del lateral Alfonso Pedraza tras sufrir un fuerte golpe en la nariz.

El rival

Enfrente, el Ajax compite contra los pronósticos y su propia vulnerabilidad defensiva. Es el equipo más goleado de toda la fase liga, con 18 tantos en contra.

Una media de tres por partido que lo pone contra las cuerdas, aunque aún conserva opciones de seguir adelante en las eliminatorias gracias a su último triunfo contra el Qarabag (2-4), con el que frenó una racha de ocho derrotas consecutivas en este torneo.

En el 34º puesto, uno por encima del Villarreal y a la espera en la última jornada del Olympiacos en Amsterdam, el Ajax está a cuatro puntos del corte para la ronda previa a los octavos de final. La única vía es ganar sus dos encuentros.

En sus tres salidas previas de esta edición de Champions encajó 11 goles, en las derrotas con el Marsella (4-0) y el Chelsea (5-1), y el triunfo en Azerbaiyán (2-4).

Los posibles onces de Villarreal y Ajax. / Ismael Mateu

Rotaciones

Marcelino anunció ayer que variará de futbolistas pensando en el partido liguero de este sábado ante el Real Madrid, también en La Cerámica (21.00 h). Por ello, Arnau Tenas podría tener su oportunidad en portería, Mouriño y Cardona apuntan a ser los laterales, con Rafa Marín y Renato Veiga en el eje de la zaga. Doble pivote para Comseña y Thomas Partey, con Pepe en una banda, en la otra Oluwaseyi o Moleiro, y Mikautadze y Ayoze en punta en busca de la primera victoria en esta Champions.