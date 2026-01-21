La consecuencias del Villarreal-Ajax: derrota sonrojante, invasión rival, susto en la grada y las lágrimas de Tenas.

La participación del Villarreal CF en la presente edición de la Champions League es, sin duda, bochornosa. Un punto de 21 posibles y penúltimo de 36 refleja que, además de tener mala suerte, los de Marcelino García Toral no han estado a la altura, al menos, en esta competición. Una derrota que reflejó el malestar general en el seno de la entidad, en una jornada en la que hubo un susto en la grada al tener que atender a un operario de seguridad por indisposición, invasión de la hinchada del Ajax de Amsterdam y que terminó con las lágrimas en los ojos del guardameta Arnau Tenas, consciente de que un error suyo costó el 1-1 que derivó luego en el 1-2 definitivo.

Fernando Roig, en el Villarreal-Ajax. / Gabriel Utiel

Eso sí, la afición del Submarino plantó cara a las bajas temperaturas y a las inclemencias meteorológicas y estuvo al lado del equipo con 14.023 espectadores en una gélida noche de despedida de la Liga de Campeones en la que se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Adamuz.

La afición no falló en el Villarreal-Ajax. / Gabriel Utiel

La afición responde

En una noche complicada debido a la intensa lluvia caída en Vila-real, la afición amarilla respondió. Un total de 14.023 valientes hicieron frente a las inclemencias meteorológicas y acudieron a la cita.

‘Invasión’ neerlandesa

Destacar la elevada presencia de seguidores neerlandeses. Alrededor de 1.300 hinchas del Ajax poblaron la grada de visitantes del Estadio de la Cerámica.

Hermandad entre aficiones en el Villarreal-Ajax. / Gabriel Utiel

Minuto de silencio

Antes del encuentro se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de tren de Adamuz.

Horario ante el Espanyol

LaLiga oficializó ayer los horarios de la 23ª jornada en Primera División, en la que el Espanyol visitará La Cerámica. Lo hará el lunes 9 de febrero a las 21.00 horas.

Intervención de los servicios sanitarios, que tuvieron que asistir a un empleado de seguridad que se sintió indispuesto en el Villarreal-Ajax. / Gabriel Utiel

Susto en la grada

Nada más anotar el Villarreal el 1-0, en el minuto 59 por medio de Oluwaseyi, el fervor del gol se vio enfriado por la intervención de los servicios sanitarios, que tuvieron que asistir a un empleado de seguridad que se sintió indispuesto, siendo llevado a un centro hospitalario entre ovaciones por parte del público y que se encontraba estable antes de la finalización del encuentro.

Ayoze Pérez firma un autógrafo en el hotel de concentración de Sevilla, antes del Betis-Villarreal. / JUANFRAN DE LA OSSA

Ayoze y la afición bética

A su vez, LaLiga también comunicó ayer que ha incluido en su denuncia por incidentes violentos en los partidos de la 20ª jornada de competición los cánticos «Ayoze es una rata» de los aficionados locales en el Real Betis-Villarreal disputado el pasado sábado en el estadio La Cartuja.

La leyenda del Ajax Jan Vertonghen ha disfrutado del pádel en Impala en Castelló. / Mediterráneo

Vertonghen, en Impala

El exinternacional belga, ex de Benfica, Tottenham y Anderlecht y leyenda del Ajax, Jan Vertonghen, retirado en verano, disfrutó ayer del pádel en Impala en Castelló con una delegación del Ajax.

Las lágrimas del guardameta Arnau Tenas en el Villarreal-Ajax. / Gabriel Utiel

Las lágrimas de Tenas

Y todo ello terminó con las lágrimas del guardameta Arnau Tenas, que estaba haciendo un buen partido cuando cometió un error de cálculo en la salida a un balón aéreo que derivó en el 1-1, tanto que fue el inicio de la remontada del Ajax. El meta acabó el duelo roto en lo anímico y consolado por sus compañeros.