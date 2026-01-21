Oficial: Ilias Akhomach renueva con el Villarreal hasta el 2028 y se marcha cedido al Rayo Vallecano
El internacional por Marruecos tenía contrato hasta el 30 de junio del 2027 y prolonga su vinculación por un ejercicio más
El Submarino cede al extremo hispano-marroquí al club de Vallecas hasta final de la presente temporada
Una lesión grave de rodilla ha cambiado, por el momento, su vida deportiva. Ilias Akhomach atravesaba por su mejor momento futbolístico cuando sufrió una grave lesión de ligamento cruzado anterior (LCA) en su rodilla derecha en noviembre de 2024, que también incluyó un esguince del ligamento lateral interno. Un contratiempo de que tardó en recuperarse. Tras volver a la actividad profesional este pasado mes de agosto del 2025, el hispano-marroquí no ha terminado ni de ser el mismo ni de tener la confianza y ni la continuidad por parte del entrenador Villarreal CF, Marcelino García Toral.
Por dicho motivo, y aprovechando su estancia con la selección de Marruecos en la Copa de África, el extremo zurdo pidió a la dirección deportiva del Submarino poder cambiar de aires en este mercado de enero, con vistas a gozar de más minutos y poder tener continuidad para ser citado por su seleccionador, Walid Regragui, para el próximo Mundial 2026.
Una petición que ha sido atendida por el consejero delegado groguet, Fernando Roig Negueroles, y el director de fútbol del club de la Plana Baixa, Miguel Ángel Tena, pero con matices.
La operación
Akhomach terminaba contrato el 30 de junio del 2027, es decir, le restaba una campaña y media con el Villarreal. Entonces, el conjunto amarillo ha negociado con el futbolista nacido en Hostalets de Pierola (Barcelona) hace 21 años (16-04-2004) de prolongarle un año más su vinculación con la entidad grogueta, ampliación contractual que se ha rubricado este mismo miércoles.
Por tanto, ya como jugador amarillo hasta junio del 2028, el Submarino ha concedido al atacante su deseo de marcharse a préstamo. Y también se ha concretado la cesión de Ilias Akhomach al Rayo Vallecano hasta final de la presente campaña, es decir, hasta el próximo 30 de junio, información que reflejaba Mediterráneo en su edición de ayer martes. El acuerdo de cesión no contempla opción de compra.
Una operación que se ha oficializado en la tarde de este mismo miércoles, ya que el jugador se ha desplazado hasta Madrid para realizar la revisión médica y firmar su contrato.
Las tres partes salen favorecidas, ya que el Villarreal mantiene en nómina a un futbolista muy joven, de enorme proyección y potencial mundialista, el conjunto de Vallecas refuerza su ataque y el jugador se garantiza acudir a un equipo en el que tendrá mayor continuidad y minutos para ser considerado por Marruecos para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de este próximo verano del 2026.
