Marcelino, tras la derrota del Villarreal ante el Ajax: "La Champions ha sido cruel con estos futbolistas"

El Villarreal volvió a caer en la despedida de la Champions League del Estadio de la Cerámica. Una nueva derrota que dolió mucho a la parroquia amarilla que no ha podido ver una victoria en los cuatro partidos que el Submarino ha disputado como local. El principal análisis de Marcelino García se basa en una falta de contundencia en ambas áreas que ha provocado la debacle amarilla en la máxima competición europea.

Las declaraciones al completo a continuación.

Valoración del partido

Esto es fútbol. Partidos similares en Champions hemos tenido bastantes. En la primera parte debimos haber sentenciado el partido y lo dejamos abierto. Su portero fue determinante. Metemos un buen gol, encajamos un gol en propia meta. Luego tuvimos opciones para hacer el segundo. Llegamos a tener una contra muy clara en la que teníamos superioridad en el área y no decidimos bien. Al minuto nos hacen el 1-2. No hemos sido lo suficientemente contundentes en las áreas en esta Champions. Hemos encajado nueve goles en casa. Hoy fueron tres ocasiones las que nos generaron, los rivales tienen un porcentaje de acierto alto y nosotros no.

¿Qué ocurrió para que remontara el Ajax?

Luego del anotar el gol, sucedió todo lo ocurrido con la atención médica. Nos paramos y luego coincidió el momento que nos costó recuperar el balón con el empate del rival. Después fuimos a por la victoria y tuvimos ocasiones para hacerlo. No acertamos y el rival en una de ellas nos anotó.

¿Puede afectar esta derrota en lo anímico?

Las victorias debemos disfrutarlas y las derrotas nos entristecen, pero no deben marcarnos dinámicas. Cada partido es una historia diferente. No tengo nada que reprocharles a los futbolistas, han hecho un esfuerzo enorme y han tenido suficientes ocasiones para ganar. Lo importante es generar y que te generen poco. No hemos acertado. Esta competición ha sido cruel con estos futbolistas. Estas experiencias nos deben ayudar a crecer. A partir de ahora, centrarnos en la liga. Nos queda un partido (en Champions) que iremos a pelear una victoria deseada y merecida. Intentaremos estar el año que viene en esta competición y obtener mejor resultados que esta edición. Estamos decepcionados con los resultados. Hay que hacer borrón y pensar que dentro de cuatro días tenemos un nuevo partido en La Cerámica.

El gol del empate del Ajax, anotado por Gloukh / Gabriel Utiel

Pépé y Ayoze bajos de confianza

Cuando no te salen las cosas, tienes que trabajar más. Pensar en por qué ahora no te sale y en otros momentos sí. Y seguir el camino que te llevó a que te salieran bien. Las cosas no salen mejor o peor por casualidad. Hay mentalidad y trabajo diario que te lleva al rendimiento más o menos bueno.

Buena oportunidad para redimirse el sábado ante el Real Madrid

No tiene nada que ver. Ahora mismo estamos fastidiados por no haber ganado ningún partido en esta Champions. La situación de hoy la estamos viviendo últimamente. El otro día contra el Betis nos faltó claridad y contundencia, el día del Racing lo mismo, contra el Copenhage y el Barcelona igual. Hay que insistir y seguro que la insistencia nos llevará al acierto en las áreas.

Mensaje para la afición

La afición viene o no viene si quiere o no quiere. Si jugamos un partido de Champions y hay media entrada pues es así. Tendremos que ganar más partidos para llenar el campo. Esta plantilla se está ganando que el campo tenga una mayoría grande y que apoye a su equipo. Este equipo puede ganar o perder, pero va siempre a por la victoria. En liga tiene 41 puntos en 19 jornadas.