Las notas del Villarreal en la derrota contra el Ajax: Vota al mejor

EL MEJOR

Oluwaseyi | 8 |

Fue uno de los jugadores más activos en ataque, creó mucho peligro y marcó un golazo.

Arnau Tenas | 5 |

Su buen partido en el juego de pies y su gran parada en la primera mitad se ven lastrados por el fallo en el 1-1.

Mouriño | 5 |

Uno de los encuentros en los que más ha sufrido el uruguayo en la presente campaña. Le costó frenar a sus rivales. Sufrió.

Rafa Marín | 6 |

Hizo un buen choque en labores defensivas y con anticipación. Gran pase largo en el 1-0. Pero tuvo un error garrafal atrás.

Renato Veiga | 6 |

Cumplió en general, sin complicarse la vida en la salida de balón. Fuerte en la marca y con buen juego aéreo. Correcto.

Sergi Cardona | 6 |

Buen partido en acciones ofensivas, con buena zurda y algún remate peligroso. Sufrió más en la marca y en transición.

Comesaña | 6 |

Hizo un partido completo marca de la casa, yendo al choque, subiendo y bajando. Pero se marcó el gol del 1-1 de cabeza.

Thomas Partey | 6 |

Rendimiento correcto, sin complicarse con el balón y solidario en las ayudas. Se le nota su falta de actividad e intensidad.

Moleiro | 7 |

Buen partido en general, disputando solo la primera mitad. Jugó con personalidad, descaro y generó peligro.

Nico Pepe | 7 |

Intenso e incisivo, lo intentó constantemente y tuvo hasta tres claras acciones para anotar. Solo le faltó ver portería.

Ayoze | 6 |

Estuvo bien en labores asociativas, jugando para el resto del equipo. Pero un solo remate es poco para su nivel.

Los jugadores del Villarreal intentan rematar un córner. / GABRIEL UTIEL

También jugaron

Buchanan | 7 |. Rápido y muy profundo.

Gerard | 6 |. Incisivo.

Mikautadze| 7 |. Peligroso.

Parejo | 6 |. Canalizador.