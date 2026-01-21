Las notas del Villarreal en la derrota contra el Ajax: Vota al mejor
El conjunto neerlandés remontó al Submarino en la séptima jornada de la Champions League
EL MEJOR
Oluwaseyi | 8 |
Fue uno de los jugadores más activos en ataque, creó mucho peligro y marcó un golazo.
Arnau Tenas | 5 |
Su buen partido en el juego de pies y su gran parada en la primera mitad se ven lastrados por el fallo en el 1-1.
Mouriño | 5 |
Uno de los encuentros en los que más ha sufrido el uruguayo en la presente campaña. Le costó frenar a sus rivales. Sufrió.
Rafa Marín | 6 |
Hizo un buen choque en labores defensivas y con anticipación. Gran pase largo en el 1-0. Pero tuvo un error garrafal atrás.
Renato Veiga | 6 |
Cumplió en general, sin complicarse la vida en la salida de balón. Fuerte en la marca y con buen juego aéreo. Correcto.
Sergi Cardona | 6 |
Buen partido en acciones ofensivas, con buena zurda y algún remate peligroso. Sufrió más en la marca y en transición.
Comesaña | 6 |
Hizo un partido completo marca de la casa, yendo al choque, subiendo y bajando. Pero se marcó el gol del 1-1 de cabeza.
Thomas Partey | 6 |
Rendimiento correcto, sin complicarse con el balón y solidario en las ayudas. Se le nota su falta de actividad e intensidad.
Moleiro | 7 |
Buen partido en general, disputando solo la primera mitad. Jugó con personalidad, descaro y generó peligro.
Nico Pepe | 7 |
Intenso e incisivo, lo intentó constantemente y tuvo hasta tres claras acciones para anotar. Solo le faltó ver portería.
Ayoze | 6 |
Estuvo bien en labores asociativas, jugando para el resto del equipo. Pero un solo remate es poco para su nivel.
También jugaron
Buchanan | 7 |. Rápido y muy profundo.
Gerard | 6 |. Incisivo.
Mikautadze| 7 |. Peligroso.
Parejo | 6 |. Canalizador.
