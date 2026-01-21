Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las notas del Villarreal en la derrota contra el Ajax: Vota al mejor

El conjunto neerlandés remontó al Submarino en la séptima jornada de la Champions League

Oluwaseyi marcó el 1-0 del Villarreal.

Oluwaseyi marcó el 1-0 del Villarreal. / GABRIEL UTIEL

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Vila-real

EL MEJOR

Oluwaseyi | 8 |

Fue uno de los jugadores más activos en ataque, creó mucho peligro y marcó un golazo.

Arnau Tenas | 5 |

Su buen partido en el juego de pies y su gran parada en la primera mitad se ven lastrados por el fallo en el 1-1.

Mouriño | 5 |

Uno de los encuentros en los que más ha sufrido el uruguayo en la presente campaña. Le costó frenar a sus rivales. Sufrió.

Rafa Marín | 6 |

Hizo un buen choque en labores defensivas y con anticipación. Gran pase largo en el 1-0. Pero tuvo un error garrafal atrás.

Renato Veiga | 6 |

Cumplió en general, sin complicarse la vida en la salida de balón. Fuerte en la marca y con buen juego aéreo. Correcto.

Sergi Cardona | 6 |

Buen partido en acciones ofensivas, con buena zurda y algún remate peligroso. Sufrió más en la marca y en transición.

Comesaña | 6 |

Hizo un partido completo marca de la casa, yendo al choque, subiendo y bajando. Pero se marcó el gol del 1-1 de cabeza.

Thomas Partey | 6 |

Rendimiento correcto, sin complicarse con el balón y solidario en las ayudas. Se le nota su falta de actividad e intensidad.

Moleiro | 7 |

Buen partido en general, disputando solo la primera mitad. Jugó con personalidad, descaro y generó peligro.

Nico Pepe | 7 |

Intenso e incisivo, lo intentó constantemente y tuvo hasta tres claras acciones para anotar. Solo le faltó ver portería.

Ayoze | 6 |

Estuvo bien en labores asociativas, jugando para el resto del equipo. Pero un solo remate es poco para su nivel.

Los jugadores del Villarreal intentan rematar un córner.

Los jugadores del Villarreal intentan rematar un córner. / GABRIEL UTIEL

También jugaron

Buchanan | 7 |. Rápido y muy profundo.

Gerard | 6 |. Incisivo.

Mikautadze| 7 |. Peligroso.

Parejo | 6 |. Canalizador.

