¿Quieres ver a Mbappé o Vinícius? Te contamos cuándo y dónde llega el Real Madrid a Castellón

"¿Mamá, papá, me lleváis a ver a los jugadores del Real Madrid? ¡Quiero ver a Vini o hacerme una foto con Mbappé!". Es la frase que cualquier niño o niña apasionados del fútbol pueden hacerle a sus padres esta semana coincidiendo con la visita del conjunto blanco a Vila-real. El equipo dirigido ahora por Álvaro Arbeloa se medirá al Villarreal CF este sábado, 24 de enero, a las 21.00 horas en el Estadio de la Cerámica, en partido correspondiente a la 21ª jornada de LaLiga en Primera División.

Un partido muy importante para el Submarino. El combinado de la Plana Baixa pretende asestarle un golpe casi mortal que aleje a los merengues de sus opciones de título y acerque a los groguets a dicha segunda plaza, ya que la distancia entre ambos es de 7 puntos en favor de los madridistas, por lo que en caso de ganar, los amarillos se pondrían a 4 con el duelo aplazado ante el Levante por disputarse.

La llegada al hotel Castellón Center del Real Madrid la pasada temporada. / Gabriel Utiel

La victoria dejaría a los de Marcelino García Toral virtualmente a un punto de los dirigidos desde hace pocas fechas por Álvaro Arbeloa, reemplazante de Xabi Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa de España.

El Villarreal necesita reforzar su autoestima con la que sería el primer triunfo en el presente ejercicio ante uno de los tres grandes de LaLiga, ya que perdió en las visitas al Santiago Bernabéu frente a los merengues, al Atlético de Madrid y ejerciendo como local ante el Barça. Y tampoco en Champions League se superó a cuatro grandes de Europa como Manchester City, Borussia Dortmund, Ajax y Juventus, logrando solo empatar contra los italianos.

La llegada al hotel Castellón Center del Real Madrid la pasada temporada. / Gabriel Utiel

¿Cuándo viene el Madrid?

Con vistas a dicho compromiso los merengues llegan con la moral recuperada tras ganar entre semana en la Liga de Campeones al Mónaco, al que goleó 6-1, y haber hecho lo propio el pasado sábado ante el Levante por 2-0 en el Santiago Bernabéu.

De cara al choque en el Estadio de la Cerámica, el Real Madrid tiene previsto viajar el mismo día del partido, es decir, acudirá el mismo sábado a la provincia. La hora de ruta de los blancos pasa por volar desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas el sábado 24 a las 12.00 horas, teniendo previsto aterrizar en el Aeropuerto de Castellón a las 13.10 horas.

La afición castellonense acudirá a la llegada al hotel Castellón Center del Real Madrid como anteriores temporadas. / Gabriel Utiel

Firma de autógrafos

De ahí, la expedición blanca se desplazará en autobús hacia Castelló, donde tiene previsto establecer como cuartel general el hotel Castellón Center. En el mismo se ha citado a las 13.15 horas (comenzará más tarde evidentemente) a los socios del conjunto blanco de la provincia de Castellón y provincias colindantes como Teruel, Valencia y Tarragona, incluso de Zaragoza y Barcelona, a acudir a una firma de autógrafos en la que solo se podrá acceder con invitación previa del propio Real Madrid y donde los convocados tendrán que acreditar su condición de socio del club de la capital de España.

El Real Madrid ya está en Castellón: Todas las fotos de la llegada del equipo blanco para enfrentarse al Villarreal / GABRIEL UTIEL

Sin duda, un buen momento para ver a cracks de talla mundial como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jud Bellingham, Rodrygo Goes, el emergente Gonzalo García, Franco Mastantuono, Arda Güler y el regreso de Brahim Díaz en la provincia de Castellón antes de medirse al Villarreal.