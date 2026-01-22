Informe: Ganar al Real Madrid, el mejor bálsamo para el Villarreal tras su frustrante Champions

La maldita Champions que está viviendo el Villarreal CF esta temporada debe olvidarse de inmediato. El fútbol no permite ni momentos para festejos ni para lamentaciones. Es por ello que desde el seno del conjunto amarillo se pretende hacer borrón y cuenta nueva y ponerse a pensar, desde ya, en LaLiga. Y el inminente compromiso es este próximo sábado, día 24, cuando a las 21.00 horas el Real Madrid visite La Cerámica.

Tanto en el cuerpo técnico como los futbolistas son conscientes de que, pese a los resultados, en la Liga de Campeones ha faltado suerte. Por ello quieren cambiar el chip y volver a ser el equipo de LaLiga en busca de la que sería la quinta victoria de la historia en casa ante el conjunto blanco.

Un rival envuelto en una situación extradeportiva adversa, con el público en contra de la plantilla, la más que cuestionada llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo y todos los vaivenes anímicos de Vinícius que dividen a la plantilla.

El postizo abrazo de Arbeloa, técnico del Madrid, con Vinícius. / Agencias

Marcelino a pasar página

Tras una Champions para olvidar, Marcelino García Toral insistió tras otra derrota europea que «no tengo nada que reprocharle a mi equipo». «El portero del Ajax fue determinante, además de que el empate llegó en una acción desafortunada en forma de autogol», expresó.

«Esta competición ha sido cruel con nosotros y no hemos sido lo suficientemente contundentes. Estamos decepcionados, pero hay que hacer borrón y cuenta nueva porque dentro de cuatro días tenemos otro gran partido ante el Real Madrid», dijo en referencia al duelo de este próximo sábado.

Marcelino García Toral, nervioso durante el Villarreal-Ajax. / Gabriel Utiel

Buenos precedentes

Con todo ello, el Submarino debe aferrarse a los precedentes y creer en derrotar al conjunto blanco este sábado en el Estadio de la Cerámica, donde solo ha perdido en dos ocasiones en los últimos 10 partidos en los que se han enfrentado, con dos triunfos y seis empates.

La última victoria del equipo amarillo en su feudo ante los merengues fue hace tres temporadas, en la 2022/23. El Villarreal se adelantó con un tanto de Yeremy Pino, Karim Benzema puso el empate desde el punto de penalti, pero tres minutos después Gerard Moreno también de pena máxima, anotó el 2-1 definitivo.

Estamos decepcionados, pero hay que hacer borrón y cuenta nueva. Tenemos otro gran partido ante el Real Madrid Marcelino García Toral — Entrenador del Villarreal CF

Entre los seis empates destaca el 4-4 de hace dos temporadas. Un partido loco en el que el Real Madrid se adelantó 0-2, pero Alexander Sorloth marcó cuatro goles para igualar un partido que parecía perdido en el descanso (1-4).

La visita más reciente de los madridistas fue en la 28ª jornada de la pasada temporada, el 15 de marzo de 2025, a la que el equipo de Marcelino llegaba quinto con 47 puntos y el de Carlo Ancelotti era segundo con 57.

Las lágrimas del guardameta Arnau Tenas en el Villarreal-Ajax. / Gabriel Utiel

La otra derrota del equipo de la Plana Baixa en los últimos 10 años también fue por la mínima. En la temporada 2016/17, el Submarino se adelantó 2-0 gracias a los goles de Manu Trigueros y Cédric Bakambu, pero el Madrid remontó con los goles de Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata.

El balance

El balance de los 25 partidos de Liga disputados entre ambos equipos en el Estadio de la Cerámica en Primera División es de cuatro victorias para el Villarreal, 11 empates y 10 derrotas.

Este sábado, los de Marcelino van a intentar pasar página de la Champions League y lograr su quinto triunfo ante el conjunto blanco como local de su historia.