El campeón de la Copa de África ya está en Miralcam. Con semblante feliz, sonriente y con su gracejo habitual, Pape Gueye llegaba al filo de las 16.30 horas de este jueves a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza del Villarreal CF. Tras convertirse en héroe nacional por su gesta con Senegal, siendo el autor del gol de la final en la prórroga en el movido partido ante Marruecos (1-0), el mediocentro del Submarino apareció en las dependencias amarillas, donde fue recibido por compañeros, técnicos y empleados del club entre vítores y con honores de crack mundial.

Tras ello, vuelta al trabajo. El entrenador del conjunto amarillo, Marcelino García Toral, ya ha podido contar desde este jueves con el centrocampista internacional senegalés, que tras conquistar el torneo africano de selecciones ha estado, junto al resto de componentes de su equipo nacional, de celebraciones oficiales durante tres días en su país.

Pape Gueye, el héroe de la Copa de África con Senegal, recibido con honores en el Villarreal. / Villarreal CF

Los abrazos, las risas y las muestras de afecto se sucedieron hacia un Pape Gueye que se mostró muy cariñoso con todos los presentes en los prolegómenos de la sesión. Luego, en el entrenamiento, pasillo de campeón, manteo, empujones y muchas bromas.

Listo para jugar

Ahora, una vez ya en Vila-real, la sanción del mediocentro Santi Comesaña podría llevar al jugador africano directo al once inicial este próximo sábado ante el Real Madrid (Estadio de la Cerámica, 21.00 horas), aunque dependerá de las condiciones físicas en las que se encuentre el propio Pape Gueye.

La idea del Villarreal era que se ejercitarse este jueves por la tarde y en la sesión del viernes, con la idea de poder incorporar al futbolista senegalés y contar con él en los últimos entrenamientos previos al encuentro en el coliseo amarillo ante el conjunto madridista.

Pape Gueye, el héroe de la Copa de África con Senegal, recibido con honores en el Villarreal. / Villarreal CF

El conjunto amarillo contará con las bajas de Logan Costa y Willy Kambwala, lesionados desde la pretemporada, y a los que esta jornada se suman los sancionados Santiago Mouriño y el citado Santi Comesaña; mientras que es duda el lateral Alfonso Pedraza, tras haber recibido un fuerte golpe en el tabique nasal, aunque se prevé que esté disponible.