El Villarreal B tendrá una baja muy importante para visitar el sábado al Atlético Madrileño... se queda sin su goleador
Los de David Albelda no podrán contar con uno de sus referentes ofensivos
El Villarreal B no podrá contar con su máximo goleador, el madrileño Álex Rubio, para la importante visita de este sábado al campo del segundo clasificado, el Atlético Madrileño. El atacante, menudo, rápido y muy eléctrico, vio la quinta amarilla en el último encuentro disputado contra el Cartagena en el Mini Estadi. Rubio suma ocho goles en el presente campeonato liguero.n
Pero no será la única baja para visitar al conjunto rojiblanco. David Albelda seguirá sin poder contar con el lesionado Barry, mientras que esta semana Hugo López ha estado entrenando con el primer equipo a las órdenes de Marcelino García. A todo ello, a lo largo de la semana se han ido conociendo las salidas de Luis Quintero, Víctor Navarro y Álex Quevedo.
Ayman Arguigue, una de las incorporaciones de invierno que ya debutó ante el Cartagena no se descarta que tengo un hueco en el once titular. El que podría debutar, en la segunda parte posiblemente, sería el otro refuerzo de invierno: el ariete mallorquín Ettienne Eto’o. Mientras, se está a la espera de concretar la salida del equipo de mediocentro Curro Muñoz.
