El Villarreal cede al argentino Thiago Fernández al Real Oviedo hasta final de temporada
El Submarino manda a préstamo al club asturiano al joven extremo de 21 años, pendiente de pasar este jueves el reconocimiento médico, que lleva 13 meses sin jugar por culpa de una lesión en busca de que pueda coger ritmo de competición
Continúa la operación salida en el Villarreal CF. Si el pasado miércoles el club de la Plana Baixa cedía a Ilias Akhomach al Rayo Vallecano hasta el 30 de junio sin opción de compra, este jueves se ha confirmado la marcha, también a préstamo, del extremo argentino Thiago Fernández, que recalará en el Real Oviedo hasta final del presente ejercicio con las mismas condiciones que el hispano-marroquí, es decir, sin opción de compra. El jugador ya está desde este jueves en Asturias y, una vez pase el reconocimiento médico, se dará oficialidad a su pase al conjunto carbayón.
El Golosina, como así le apodan en Argentina, fue el primer (y único) refuerzo del Villarreal CF en este mercado invernal. Un extremo diestro que se desenvuelve por banda izquierda que terminaba contrato el 31 de diciembre del 2025 y que el pasado verano se pactó su llegada al Submarino con la carta de libertad procedente de Vélez Sarsfield, club con el que ganó la Liga Profesional Argentina en la campaña 2024 (en Sudamérica las temporadas van en años naturales).
Su hándicap, la inactividad
El atacante vivió en sus carnes el infortunio de una grave lesión. En 2024, Thiago no pudo acabar el campeonato al producirse, en la antepenúltima jornada (1 de diciembre del 2024), una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, permaneciendo ocho meses de baja.
Un infortunio que truncaba las posibilidades de marcharse a Europa, ya que el jugador contaba con ofertas importantes de clubs europeos de primer nivel.
Disponible desde primeros de agosto del 2025, y con cinco meses para que finalizara su contrato, Thiago Fernández, a través de su agencia de representación, comunicaba a Vélez que no iba a aceptar la propuesta de renovación e iba a cambiar de aires y poner rumbo al Villarreal. Es por ello que el club de Liniers emitió un comunicado en el que oficialmente se «aparta al jugador del plantel profesional y establecer un régimen diferenciado de entrenamiento».
Por tanto, al no haber disputado un partido oficial desde hace 13 meses, Marcelino García Toral ha decidido que es mejor que el futbolista salga cedido para adquirir rodaje y coger minutos, la forma y la confianza que le falta a un deportista de élite cuando sufre una grave lesión, siendo el Real Oviedo su destino final.
Espectacular irrupción
Thiago Cruz Fernández (Buenos Aires, Argentina, 3 de abril del 2004) es un futbolista ofensivo diestro que actúa a banda cambiada como extremo, aunque en ocasiones ha jugado tanto de interior e incluso de carrilero. Formado en La Fábrica de Liniers, dio el salto al primer equipo de Vélez Sarsfield y debutó en Primera División en el año 2023, con 19 años, aunque con apariciones esporádicas. Fue en el 2024 cuando su irrupción fue tal que se convirtió en pieza clave para el título de campeón de liga de su club, donde fue el 2º máximo asistente de todo el torneo, con 6 pases de gol en 25 partidos y 5 tantos, finalizando el año con 6 goles y 9 asistencias en 42 duelos.
Ahora, tras producirse su llegada al Real Oviedo, desde la dirección deportiva del Submarino se espera que comience a adaptarse a Europa y a la Primera División española, en un club en el que tendrá más oportunidades que en el presente Villarreal CF.
