En Directo
En directo | Villarreal-Real Madrid: El Submarino, a intentar acercarse a la segunda posición
El Submarino se mide este sábado al conjunto blanco en uno de los partidazos de la jornada
El Villarreal CF pasa página del nuevo golpe de la Champions para volver a su competición fetiche, a la competición que le está dando alegrías. Y lo hace en el partidazo de la jornada contra el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, que parece haber reaccionado tras la destitución de Alonso y la tremenda pitada en el Bernabéu. En caso de ganar, el Submarino se acarcaría a la segunda plaza.
Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.
LA ÚLTIMA VICTORIA DEL VILLARREAL AL REAL MADRID | La última victoria del Real Madrid al Submarino, fue con un auténtico recital de Samu Chukwueze.
ESTAS HAN SIDO LAS DECLARACIONES DE MARCELINO EN LA PREVIA | El técnico del Submarino analiza la situación del equipo.
BUENAAAAAS TARDES | Buenas tardes y bienvenidos al directo del Villarreal-Real Madrid. Todo un partidazo. ¿Logrará el Submarino vencer a los de Arbeloa? Este sábado a las 21.00 horas la respuesta en La Cerámica, donde se espera un ambientazo.
