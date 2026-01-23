Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Villarreal-Real Madrid: El Submarino, a intentar acercarse a la segunda posición

El Submarino se mide este sábado al conjunto blanco en uno de los partidazos de la jornada

Este sábado, partidazo en La Cerámica.

Este sábado, partidazo en La Cerámica. / MEDITERRÁNEO

Castellón

El Villarreal CF pasa página del nuevo golpe de la Champions para volver a su competición fetiche, a la competición que le está dando alegrías. Y lo hace en el partidazo de la jornada contra el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, que parece haber reaccionado tras la destitución de Alonso y la tremenda pitada en el Bernabéu. En caso de ganar, el Submarino se acarcaría a la segunda plaza.

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

