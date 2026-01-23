El Estadio de la Cerámica se llenará en el duelo de galácticos: Villarreal-Real Madrid

Duelo de galácticos a la vista en el Estadio de la Cerámica. Tras el paso del líder FC Barcelona a finales del pasado mes de diciembre, llega el turno del Real Madrid. El conjunto blanco visita mañana el coliseo amarillo como segundo clasificado, un equipo al que espera el Villarreal CF para asestarle un golpe casi mortal que aleje a los merengues de sus opciones de título y acerque a los groguets a dicha segunda plaza, ya que la distancia entre ambos es de 7 puntos en favor de los madridistas, por lo que en caso de ganar, los amarillos se pondrían a 4 con el duelo aplazado ante el Levante por disputarse.

La victoria dejaría a los de Marcelino García Toral virtualmente a un punto de los dirigidos desde hace pocas fechas por Álvaro Arbeloa, reemplazante de Xabi Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa de España.

Georges Mikautadze quiere marcarle al Real Madrid. / Europa Press

Golpe a un grande

Además, el Submarino necesita reforzar su autoestima con la que sería el primer triunfo en el presente ejercicio ante uno de los tres grandes de LaLiga, ya que perdió en las visitas al Santiago Bernabéu frente a los merengues, al Atlético de Madrid y ejerciendo como local ante el Barça. Y tampoco en Champions League se superó a cuatro grandes de Europa como Manchester City, Borussia Dortmund, Ajax y Juventus, logrando solo empatar contra los italianos.

Kylian Mbappé, el gran crack del Real Madrid. / Agencias

Cracks frente a frente

Por ello, Marcelino sacará toda su artillería para noquear a los de la capital de España. El capitán Gerard Moreno y el georgiano Georges Mikautadze liderarán el ataque, escoltados por el mago canario del Submarino, Alberto Moleiro, y con otros jugadores del perfil de Nico Pepe, Ayoze Pérez, Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, varios de ellos entrando desde el banquillo.

Pape Gueye, el héroe de la Copa de África con Senegal, jugará con el Villarreal ante el Real Madrid. / Villarreal CF

En el bando blanco, la llegada de Arbeloa ha provocado la paz entre los pesos pesados del vestuario, calmando y reforzando especialmente a Vinícius Júnior. Con el brasileño reactivado y Mbappé en plan estelar, Jud Bellingham será otra de las amenazas de este súper equipo repleto de individualidades como Rodrygo, el emergente Gonzalo García, Franco Mastantuono, Arda Güler y el regreso de Brahim Díaz tras perder la Copa de África con Marruecos fallando él un penalti en el descuento del tiempo reglamentario y cayendo en la prórroga con gol del centrocampista groguet Pape Gueye.

Ya no hay entradas disponibles y La Cerámica está lista parta acoger el gran duelo de galácticos donde el lleno y el espectáculo están garantizados.