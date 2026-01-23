Marcelino, sin tapujos: el partidazo ante el Real Madrid, la enorme decepción en Champions y el mercado de fichajes

Otras veces quizás haya puesto excusas, pero Marcelino ha señalado en la rueda de prensa previa al partidazo ante el Real Madrid que "está muy disgustado por el papel del equipo en esta edición de la Champions League y que la responsabilidad es absolutamente suya", también ha analizado el duelo contra el conjunto blanco y valorado las tres salidas en el mercado de invierno.

Estado del equipo, sancionados y Gueye

"En principio no hay novedades. No tenemos ningún jugador lesionado con respecto al partido anterior, los dos jugadores sancionados como ya sabéis y el resto disponibles. Cuando juegas muchos partidos, hay un momento que cumples amarillas, sobre todo un defensa. Y Santi pues vio la roja. Tenemos jugadores y argumentos para competir. Pape Gueye en principio sí que va a estar. Estaba feliz por haber quedado campeones de África y haber sido muy protagonista en esa final. No viene con ninguna lesión. Ayer entrenó con normalidad y si no surge inconveniente, estará".

Análisis del Real Madrid

"Sabemos que tiene un potencial individual enorme. Ha tenido altibajos en la temporada que ha propiciado un cambio en el banquillo. Siempre que hay un cambio de entrenador hay una activación de los jugadores, pero lo cierto es que el Madrid, independientemente de todas las circunstancias, tiene mucho potencial. Y cuando tienen ese día y están concentrados, intensos y colectivos pueden ganar a cualquiera. Nosotros vamos a competir y estamos en nuestro campo".

Dececpción en la Champions

"Siempre una derrota duele y a la vez, particularmente estoy muy decepcionado de la Champions que hemos hecho. No pensaba que pudiéramos competir a un nivel tan bajo, del que me considero responsable, y también triste por los futbolistas, porque se merecían más de sumar un punto. La máxima responsabilidad es mía. No tiene por qué el partido del Ajax darnos una impresión o sacar conclusiones negativas, porque el mal ya estaba hecho. Ese partido nos suponía sacar esa primera victoria, pero tampoco nos hubiera permitido pasar de ronda. Y bueno, pues por supuesto que nos tenemos que reponer. La Champions solo nos ha dado porrazos y el equipo siempre se ha levantado. Nos vienen un equipo atractivo, un partido que tienes ganar de jugar, en tu estadio con tu afición. Afrontar un partido que sabemos que es complicado, pero a la vez ilusionante".

Sobre Arbeloa y críticas a Vinícius

"No estoy muy atento a todo eso, porque no me incumbe. Es un tema del Real Madrid y de su entorno. Vinicius y Bellingham son jugadores extraordinarios y que a su máximo nivel, son peligrosos. Nosotros tenemos que intentar que no estén. Nosotros estamos al margen de todo ello. Vienen de una destitución, de un entrenador nuevo que entró con ilusión y que renueva las energías de los futbolistas, pero no podemos hacer un análisis ahora. Tenemos que centrarnos en nosotros. El Real Madrid, independientemente del entrenador, siempre tiene cosas de gran nivel"I

Importancia del partido... y ganar a un grande

"Nosotros queremos ganar y sumar puntos. Siempre las victorias te transmiten seguridad y estado de ánimo favorable, y las derrotas te pueden transmitir inseguridad. Pero eso te viene transmitido por dinámicas más largas. No considero que las dos derrotas anteriores nos deban influir. Por nuestra parte, aumentar el nivel de estos dos partidos para ganar al Madrid. Y eso es en lo que nos tenemos que fijar y exigir para superar al Real Madrid.

Mercado de fichajes

"Es importante que los jugadores que están en la plantilla estén completamente implicados y a gusto, y estos jugadores habían participado poco. Ilias venía de un cruzado, y es difícil meterse en una dinámica buena de competición, y siempre hay que escuchar al futbolista y valorar qué es lo que él quiere. Además, hay un Mundial en verano y quería tener ás minutos. Desde ese punto de vista todos coincidimos que la mejor solución era buscar una salida. Y en cuanto a Solomon, era de los jugadores que menos participación tenía y era un jugador cedido, y el propietario de sus derechos, buscaron una buena solución para todo. Veremos qué nos ofrece el mercado sino encontramos algo que pueda aportar en esta segunda vuelta, nos quedaremos como estamos. Tenemos una buena plantilla y estoy satisfecho con ella".