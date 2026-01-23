Reencuentro en La Cerámica: Gueye recibirá un homenaje por la Copa de África... y Brahím volverá a pasar un mal trago: "Le dije que esto es fútbol"

Las casualidades del fútbol y la vida. Habrá reencuentro en La Cerámica entre Pape Gueye y Brahim Díaz los dos protagonistas de la Copa de África este sábado en el partidazo entre el Villarreal y el Real Madrid.

Ambos futbolistas se midieron con sus respectivas selecciones en la final disputada el pasado domingo en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat y sus actuaciones fueron decisivas para el desenlace final del título. Brahim, máximo goleador del torneo, falló un penalti en el tiempo de prolongación (m.95) y terminó desconsolado mientras que Pape Gueye fue el héroe y marcó el gol de la victoria para Senegal en la prórroga con un tremendo zurdazo.

La polémica final estuvo marcada por el abandono del terreno de juego de la selección senegalesa, por indicaciones de su seleccionador, Pape Thiaw, después de que en los instantes finales el árbitro señalara un penalti a favor de Marruecos.

El partido, con 0-0 en el marcador, tardó casi un cuarto de hora en reanudarse con el lanzamiento de la pena máxima por parte de Brahim, que decidió ejecutar el penalti al estilo Panenka, pero el guardameta Edouard Mendy adivinó su intención y detuvo sin problema el disparo, lo que llevó la final a la prórroga.

Ya en el tiempo extra, quien acaparó el protagonismo fue el centrocampista del Villarreal Gueye, quien condujo con habilidad un contragolpe para sorprender al portero Bono con un disparo por toda la escuadra que supuso el 1-0 definitivo y acabó dando el título a Senegal.

Tras dos días de celebraciones en su país, Gueye se incorporó en la tarde del jueves a los entrenamientos con el Villarreal y apunta a titular ante el Real Madrid, debido a la sanción del mediocentro Santi Comesaña.

Declaraciones de Pape Gueye en el Partidazo

Pape Gueye estuvo el jueves en el Partidazo de la cadena Cope: "Es el gol más bonito de mi carrera. "Es un sueño que tenía desde pequeño, hacer un gol para mi país en la final de la Copa de África. Lloré de emoción", comentó el senegalés. Sobre si hubo magia negra, Gueye no quiso mojarse: "Vi las imágenes después del partido. En este partido hay muchas cosas: Las toallas, el árbitro... Y no sé qué decir... En las gradas también". Respecto al momento en el que se fueron del campo, comentó lo siguiente: "Nosotros pensábamos que no había sido justo y nos fuimos". "Yo estaba en el campo con Mané y no sé lo que dijeron mis compañeros en el vestuario". Por su parte reconoció que está listo para jugar contra el Real Madrid y que cuando falló el penalti Brahim pensó que "era nuestro momento". "Después del partido le dije que esto es el fútbol. Es una pena para él y para Marruecos, pero esto es fútbol. Él es un gran jugador".

Homenaje en La Cerámica

El Villarreal CF rendirá homenaje a Pape Gueye por la consecución de la Copa de África en la previa del partido ante el Real Madrid. En los prolegómenos, sobre el césped, Marcos Senna entregará un detalle institucional al futbolista senegalés, que recibirá una merecida ovación por parte de la afición del Submarino.

Arbeloa, sobre Brahim

Por su parte, Brahim también retornó el jueves a la dinámica del Real Madrid y por primera vez se puso a las órdenes de Álvaro Arbeloa, su nuevo técnico, quien le dedicó palabras de cariño tras la final africana.

"Ha hecho un torneo excepcional. Si Marruecos llegó a la final es en un porcentaje muy alto por el torneo que ha hecho Brahim. Con muchísimas ganas de recibirle y darle un abrazo. Es un chico con muchas capacidades y nuestra fuerza de jugar se puede adaptar en varios puestos. Los compañeros tienen ganas de darle un abrazo", afirmó el entrenador.

Volverá Brahim a la dinámica del Real Madrid para dar más opciones a Arbeloa en una banda derecha en la que Franco Mastantuono fue titular ante el Mónaco, con gol, y en la que Rodrygo Goes aún es duda, al no estar totalmente recuperado de unas molestias musculares que le han hecho perderse los últimos tres partidos del conjunto blanco.