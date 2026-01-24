La crónica | Al Villarreal B le anulan tres goles ante el Atlético B y suma un punto (1-1)

El que inventó el ‘Vídeo Support’ se cubrió de gloria y el que le compró el artilugio este se la colaron doblada. Al Villarreal B, que esta temporada ha sido víctima del cachondeo y la nefasta utilidad del invento en cuestión, en el partido contra el Atlético Madrileño le anularon tres goles, dos aparentemente legales y el otro sin encontrar explicación alguna para no darle validez. Entre unas cosas y otras el equipo de David Albelda regresó con un punto a Vila-real y con la sensación de haber sido atracado a plena luz del día.

Ismael Sierra lanza largo un balón desde su propia área. / Atlético de Madrid

El filial amarillo se fue al descanso perdiendo por la mínima y con la sensación de que le faltó la peseta para el duro, es decir, que hizo muchas cosas bien, tuvo balón y control, pero en los metros finales no había forma de rematar. Se fue perdiendo por la mínima ante un conjunto rojiblanco que sacó provecho de una de sus contadas llegadas al área vila-realense. Marcó el goleador de la categoría, Arnau Ortiz (tras un pase de Miguel Cubo), tras una mala salida de balón. A los de la Plana les anularon dos goles, ambos a Hugo López en los minutos 5 y 43. El primero legal y el segundo muy riguroso. El cachar

Segundo tiempo

Fue un duelo de más idas y venidas. En el minuto 55 el goleador local falló a puerta vacía el 0-2. En el minuto 58 se le anuló el tercer gol al equipo de la Plana por un indetectable fuera de juego de Albert García. Sin perder la fe, el Villarreal B se fue en busca del empate. Albert cabeceó solo, pero fuera, en el minuto 73. El empate llegó en el minuto 91 tras un pase de Iván Rodríguez a Nizar, que envió al fondo de las mallas.

El portero Rubén Gómez tuvo poco trabajo, pero cumplió con su cometido. / Atlético de Madrid

El Villarreal B disputará su próximo partido el sábado, día 24, a las 18.30 horas, en el Mini Estadi frente al Tarazona, uno de los equipos revelación en la primera vuelta del campeonato.

Ficha técnica:

-1- Atlético Madrileño: Esquivel; Javi Boñar, Barboza (Nájera, min. 90), Puric, Julio Díaz; Javi Serrano (Corral, min. 90), Bellotti (Morcillo, min. 67); Iker Luque, Monserrate (Castillo, min. 67), Arnau Ortiz; y Miguel Cubo (Sits, min. 83).

-1- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca (Forés, min. 78), Sierra, Lautaro, Eneko Ortiz (Iván, min. 84); Alassane, Adri Ruiz; Hugo López (Eto’o, min. 67), Facundo (Ayman, min. 84), Gaitán; y Albert García (Nizar, min.

Goles: 1-0. Min. 15: Arnau Ortiz. 1-1. Min. 91: Nizar.

Árbitro: Pedro Oreiro Hermida (Pontevedra). Amonestó a los locales Monserrate y Cubo; y a los visitantes Hugo y Ayman.

Campo: CD Alcalá de Henares.

Entrada: 700 espectadores.