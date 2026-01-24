La crónica | El Villarreal femenino se vuelve a atascar ante el SE AEM ilerdense (0-1)

Hacía 70 días que el Villarreal femenino no ganaba ante su afición y la racha, lamentablemente, se prolongará mínimo 15 días. El equipo de Jordi Ferriols cayó derrotado frente al SE AEM ilerdense con un gol de María Lara en la primera parte. A pesar de disponer de muchas ocasiones de gol, la escuadra grogueta se ahogó en las inmediaciones del área rival.

Antes del cuarto de hora hubo una doble ocasión para las locales. Tiro de Sara Medina, rechazó la portera ilerdense y el rechace lo remató Nerea Pérez, pero una defensa envió a saque de esquina. A la media hora llegó el único gol del partido. Lo firmó María Lara, tras un tiro al palo y a la segunda envió el balón a la red.

El dominio de las chicas del Villarreal no se pudo transformar en gol. / Juan Francisco Roca

Sin suerte

En la segunda parte la tónica fue la misma. El equipo de la Plana se volcó en el área ilerdense pero no hubo manera de encontrar la fórmula para desactivar el cerrojazo de las visitantes. Pese a la derrota las vila-realenses siguen en puestos de play-off.

El próximo fin de semana el Villarreal femenino tiene una complicada salida al campo del Barcelona B.