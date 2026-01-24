Foyth hace saltar las alarmas en el Villarreal-Real Madrid tras lesionarse del tendón de Aquiles

Juan Foyth ha hecho KO en el Estadio de la Cerámica en la noche de este sábado. El central y uno de los capitanes del Villarreal CF ha tenido que pedir el cambio en el minuto 23 del partido entre el Submarino y el Real Madrid, haciendo saltar las alarmas en el seno amarillo.

En un gesto fortuito, en una acción del Real Madrid dentro del área del Submarino, el argentino se enganchó él solo con el césped, en un mal gesto fortuito en el que cayó al suelo poniéndose la mano en la pierna izquierda, quedándose hundido y cariacontecido en el suelo.

«Me he roto, me he roto», se podía leer en sus labios. Y acto seguido tanto Renato Veiga como Luiz Júnior hacían gestos pidiendo la llegada de las asistencias médicas. Aparentemente, el jugador se llevaba las manos al tendón de Aquiles izquierdo.

¿Se perdería el Mundial?

Dicho contratiempo obligó a Marcelino García Toral a realizar un primer cambio antes de tiempo, dando entrada a Rafa Marín en su lugar en el eje de la zaga amarilla.

Tras una primera exploración, el club informó al descanso del partido que se trata de una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, la cual queda pendiente de exploración, ya que al internacional argentino se le realizarán pruebas en breve. Una lesión que, en caso e ser grave, podría dejarle sin Mundial.