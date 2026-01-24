La previa | El Villarreal ‘versión Liga’ quiere tumbar y acechar al Real Madrid

Si la Champions League está siendo una tortura eterna y la Copa del Rey fue otro despago, siempre quedará LaLiga: la única alegría del Villarreal esta temporada. ¡Y qué alegría! Peleando en la 21ª jornada junto a los tres gigantes.

Resulta imposible de explicar la temporada del Submarino, que recibe al Real Madrid esta noche (21.00 horas, Movistar+) con la opción de acercarse a su cogote y continuar molestando sigilosamente, como la tortuga que pretende ganar la carrera al conejo.

La realidad, tras 21 jornadas, está a siete puntos del Real Madrid y ocho del Barcelona, pero con un encuentro menos. Y pronto empezará a tener un partido por semana, con una plantilla amplia y de enorme potencial, aunque solo lo haya mostrado en un torneo.

Sergio García, hijo de Marcelino, da órdenes durante un entrenamiento. / VILLARREAL CF

Ganar a un grande

En ese contexto, los de Marcelino buscarán romper la maldición ante los equipos Champions, con un dato aplastante: 11 partidos, nueve derrotas, un empate (2-2 contra la Juventus) y solo una victoria (1-0 frente al Athletic Club).

En LaLiga, el Submarino ha hincado la rodilla ante los tres aspirantes al título; y contra los blancos y los azulgrana, además, con decisiones arbitrales polémicas. ¿Qué habría pasado si los papeles hubieran sido al revés? Nunca lo sabremos… pero no hace falta ir a Harvard para imaginarlo. Son, además, las tres derrotas en Liga, más la reciente en La Cartuja contra el Betis, donde al Villarreal le faltó fútbol… y creérselo.

Y hablando de los árbitros, por desgracia se habla más de ellos que de los controles de Gerard Moreno o de los goles de Moleiro, el que impartirá justicia en La Cerámica, será un César Soto que, curiosamente, fue el árbitro en la última victoria del Submarino al Madrid (2-1) en La Cerámica, en enero del 2023, donde se espera un llenazo.

El Madrid, ¿más peligroso?

Por mucho que el Madrid esté inmerso en una situación complicada, siempre es el Madrid; y no sabes cuándo puede ser más peligroso. Hace solo una semana, el Bernabéu mostró su hastío hacia los jugadores con una pitada histórica y puso el foco en nombres propios como Vinícius, Bellingham e, incluso, Florentino Pérez. Un descontento por la fulminante destitución de Xabi Alonso y la dantesca imagen mostrada en Copa del Rey, eliminado por el Albacete. ¿Sabéis lo que pasó en el partido siguiente? Goleada al Mónaco (6-1), con un recital de Vinicius, dos goles de Mbappé y otro de Bellingham, reconciliándose con la grada. Así llega el conjunto de Arbeloa, sin Tchouaméni sancionado y con las tertulias más pendientes de las poses forzadas del nuevo míster junto a las Champions y los hiperbólicos elogios hacia sus cracks que de su propuesta futbolística.

¿Será valiente el Submarino?

Existen dos formas de plantear el partido: una, esperar en un bloque medio-bajo y salir al contraataque para hacer daño en transición; la otra, ir a por ellos, incomodar su salida de balón y ser más dominante, con el riesgo de desprotegerte. Aunque Marcelino es más de la primera, la pasada temporada, en La Cerámica, optó por la segunda, ahogando a un Madrid que, aun así, logró remontar gracias a dos chispazos de Mbappé, la amenaza blanca: 19 goles en LaLiga y letal cuando tiene campo abierto para correr.

Sin Comesaña ni Mouriño

Las ausencias condicionan al Villarreal: Comesaña y Mouriño son baja por sanción; y Pedraza, duda por fractura nasal. Pau Navarro tendrá la difícil misión de sostener la temible banda izquierda blanca, mientras Gueye vuelve a una medular cogida con pinzas. Arriba, el dúo Gerard-Mikautadze. Y así... ¿es posible ganar al Madrid y soñar?