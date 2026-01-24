Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paellas BenicàssimMuere en el incendioEstafa en CastellónNueva apertura SaleraRestaurante Castellón The ForkAgenda fin de semana
instagramlinkedin

La previa | El Villarreal ‘versión Liga’ quiere tumbar y acechar al Real Madrid

Los amarillos, tras el tortuoso camino en Champions, vuelven a su competición fetiche, donde es tercero con 41 puntos, a siete de los blancos, pero con un partido menos

Se espera un llenazo (21.00 horas)

Vídeo | Así ha sido el entrenamiento previo del Villarreal contra el Real Madrid

Vídeo | Así ha sido el entrenamiento previo del Villarreal contra el Real Madrid

R.D.M

Aitor Aguirre

Vila-real

Si la Champions League está siendo una tortura eterna y la Copa del Rey fue otro despago, siempre quedará LaLiga: la única alegría del Villarreal esta temporada. ¡Y qué alegría! Peleando en la 21ª jornada junto a los tres gigantes.

Resulta imposible de explicar la temporada del Submarino, que recibe al Real Madrid esta noche (21.00 horas, Movistar+) con la opción de acercarse a su cogote y continuar molestando sigilosamente, como la tortuga que pretende ganar la carrera al conejo.

La realidad, tras 21 jornadas, está a siete puntos del Real Madrid y ocho del Barcelona, pero con un encuentro menos. Y pronto empezará a tener un partido por semana, con una plantilla amplia y de enorme potencial, aunque solo lo haya mostrado en un torneo.

Sergio García, hijo de Marcelino, da órdenes durante un entrenamiento.

Sergio García, hijo de Marcelino, da órdenes durante un entrenamiento. / VILLARREAL CF

Ganar a un grande

En ese contexto, los de Marcelino buscarán romper la maldición ante los equipos Champions, con un dato aplastante: 11 partidos, nueve derrotas, un empate (2-2 contra la Juventus) y solo una victoria (1-0 frente al Athletic Club).

En LaLiga, el Submarino ha hincado la rodilla ante los tres aspirantes al título; y contra los blancos y los azulgrana, además, con decisiones arbitrales polémicas. ¿Qué habría pasado si los papeles hubieran sido al revés? Nunca lo sabremos… pero no hace falta ir a Harvard para imaginarlo. Son, además, las tres derrotas en Liga, más la reciente en La Cartuja contra el Betis, donde al Villarreal le faltó fútbol… y creérselo.

Y hablando de los árbitros, por desgracia se habla más de ellos que de los controles de Gerard Moreno o de los goles de Moleiro, el que impartirá justicia en La Cerámica, será un César Soto que, curiosamente, fue el árbitro en la última victoria del Submarino al Madrid (2-1) en La Cerámica, en enero del 2023, donde se espera un llenazo.

El Madrid, ¿más peligroso?

Por mucho que el Madrid esté inmerso en una situación complicada, siempre es el Madrid; y no sabes cuándo puede ser más peligroso. Hace solo una semana, el Bernabéu mostró su hastío hacia los jugadores con una pitada histórica y puso el foco en nombres propios como Vinícius, Bellingham e, incluso, Florentino Pérez. Un descontento por la fulminante destitución de Xabi Alonso y la dantesca imagen mostrada en Copa del Rey, eliminado por el Albacete. ¿Sabéis lo que pasó en el partido siguiente? Goleada al Mónaco (6-1), con un recital de Vinicius, dos goles de Mbappé y otro de Bellingham, reconciliándose con la grada. Así llega el conjunto de Arbeloa, sin Tchouaméni sancionado y con las tertulias más pendientes de las poses forzadas del nuevo míster junto a las Champions y los hiperbólicos elogios hacia sus cracks que de su propuesta futbolística.

¿Será valiente el Submarino?

Existen dos formas de plantear el partido: una, esperar en un bloque medio-bajo y salir al contraataque para hacer daño en transición; la otra, ir a por ellos, incomodar su salida de balón y ser más dominante, con el riesgo de desprotegerte. Aunque Marcelino es más de la primera, la pasada temporada, en La Cerámica, optó por la segunda, ahogando a un Madrid que, aun así, logró remontar gracias a dos chispazos de Mbappé, la amenaza blanca: 19 goles en LaLiga y letal cuando tiene campo abierto para correr.

Noticias relacionadas y más

Sin Comesaña ni Mouriño

Las ausencias condicionan al Villarreal: Comesaña y Mouriño son baja por sanción; y Pedraza, duda por fractura nasal. Pau Navarro tendrá la difícil misión de sostener la temible banda izquierda blanca, mientras Gueye vuelve a una medular cogida con pinzas. Arriba, el dúo Gerard-Mikautadze. Y así... ¿es posible ganar al Madrid y soñar?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esperanza en una azulejera de Castellón en concurso de acreedores: propuesta de compra y quedarse con los trabajadores
  2. El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda
  3. Investigan a una persona en Burriana para certificar como destruidos 18 vehículos de la dana de Valencia sin haberlos tratado
  4. El veredicto del Comité Técnico de Árbitros sobre el penalti del Castellón-Leganés: ¿bien o mal pitado?
  5. Desalojan un edificio de la calle Constitución de Vila-real tras un incendio
  6. Ya hay fecha para abrir el Mercat Central de Castelló provisional en Santa Clara
  7. Grito unánime de los alcaldes para acelerar la regeneración de la costa y evitar futuros temporales en Castellón
  8. El único castillo Borgia de Castellón da un paso clave hacia su recuperación como recurso turístico y cultural

La previa de la final | El clásico hace su escala en Castelló para un ‘súperpartido’

La previa de la final | El clásico hace su escala en Castelló para un ‘súperpartido’

Así llega el Real Zaragoza al partido contra el CD Castellón: Altas, bajas y fichajes

Así llega el Real Zaragoza al partido contra el CD Castellón: Altas, bajas y fichajes

La previa | El Villarreal ‘versión Liga’ quiere tumbar y acechar al Real Madrid

La previa | El Villarreal ‘versión Liga’ quiere tumbar y acechar al Real Madrid

“El mar lo tenemos dentro de casa”: el temporal Harry golpea con dureza la primera línea del litoral de Castellón

“El mar lo tenemos dentro de casa”: el temporal Harry golpea con dureza la primera línea del litoral de Castellón

La costa de Castellón tiene 19 puntos negros vulnerables a temporales

La costa de Castellón tiene 19 puntos negros vulnerables a temporales

Adsuara y los hermanos Bou, el alma del museo más efímero

Adsuara y los hermanos Bou, el alma del museo más efímero

Francisco Mir, director de Caritas: «La generación actual está recibiendo ingresos entre un 15% y un 25% inferiores a la anterior»

Francisco Mir, director de Caritas: «La generación actual está recibiendo ingresos entre un 15% y un 25% inferiores a la anterior»

La creación de empresas suma y sigue en Castellón: se crean 30 a la semana

La creación de empresas suma y sigue en Castellón: se crean 30 a la semana
Tracking Pixel Contents