La familia del Villarreal y del fútbol se deshacen en muestras de apoyo a Foyth

Finalmente se cumplieron los pronósticos que no auguraban nada bueno. Juan Foyth, central argentino del Villarreal CF y de la selección de Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, sufre una rotura del tendón de Aquiles izquierdo, que se produjo durante el partido ante el Real Madrid, según confirmó ayer la entidad de la Plana Baixa tras someter al jugador a pruebas médicas.

Foyth tuvo que retirarse en el duelo del pasado sábado en La Cerámica en el minuto 23 y, en una primera exploración, los servicios médicos del club ya apuntaron a una lesión grave en este tendón.

Sin Mundial

El jugador será operado próximamente y, pese a que el Villarreal no ha apuntado en su comunicado un tiempo estimado de baja, las mejores previsiones indicarían un período mínimo de seis a ocho meses fuera de los terrenos de juego.

Y en el caso de que se trata de una rotura completa, el tiempo aproximado de recuperación de este tipo de lesiones se acerca al año. Es decir, sea cual sea dicho período de rehabilitación, le supondría a Foyth que no tiene ninguna posibilidad de disputar este verano el Mundial 2026 con Argentina, pese a que incluso la rotura fuera parcial.

Se trata de la tercera lesión de larga duración que sufre el defensa argentino con la camiseta del Villarreal, con la que ya ha sufrido problemas en su rodilla derecha y en el hombro derecho.

La tristeza de Marcelino

Marcelino García Toral ya apuntó al finalizar el partido ante el Real Madrid que la baja es muy importante para el equipo. «Es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse», apuntó el técnico.

Múltiples muestras de apoyo

A su vez, ayer decenas y decenas de futbolistas y allegados a Foyth le dieron muestras de cariñoa través de sus redes sociales. Entre ellas, destacar la de los otros capitanes del Submarin junto con él: Gerard Moreno, Dani Parejo, Alfonso Pedraza y Santi Comesaña.

Además, destacar los mensajes públicos de Yeremy Pino, César Arzo, Álex Baena,Denis Suárez, Moleiro, Rulli, Kiko Femenía, Mikautadze, Pape Gueye, Logan Costa, Mouriño, Kambwala, Diego Conde, Pau Navarro, Sergi Cardona, Arnau Tenas y el propio Marcelino, entre otros.

