Marcelino García, tras la derrota ante el Real Madrid: "Nos ha faltado tomar mejores decisiones"

El Villarreal CF ha caído derrotado por tercer partido consecutivo ante un Real Madrid que no ha necesitado mucho para ganar el partido. Su técnico Marcelino García ha reforzado el trabajo de sus jugadores en un partido en el que lamenta la falta de contundencia y la mala suerte en dos jornadas consecutivas donde dos malos rechaces han terminado significando el primer gol rival.

Además, el técnico lamenta la lesión de Juan Foyth que todo parece indicar que será de larga duración, "perder a este futbolista, es un golpe duro", admitió el míster.

Las declaraciones al completo a continuación.

¿Qué le falta al Villarreal para ganar a estos rivales?

"Falta contundencia, meter goles. Nuestro número de goles ofensivos es escaso. Un poco de fortuna a veces. El Real Madrid no dispuso de ocasiones claras y nada más iniciarse el segundo tiempo, aparece un rebote que nos meten. Nosotros tuvimos muchísimas nos precipitamos en exceso.Quizás por esa ansia de ganar para dar el pase al jugador más deseado. Lo hicimos muy bien. Solo puedo reforzar el trabajo de los futbolistas. Todo ello con el golpe duro que recibimos. Todos sus compañeros se dieron cuenta de la lesión de Juan Foyth".

Lesión de Juan Foyth

"Es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa muy joven, él es el que más experiencia y pausa tiene. Además, de la jerarquía que tiene en el grupo. Perder a este futbolista es un golpe duro. Estamos mucho más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse".

Villarreal - Real Madrid, en imágenes. / Kai Forsterling / EFE

Falta de precisión arriba

"Es un cúmulo de todo. Venimos ahora de tres derrotas. En Sevilla hacemos un despeje y el balón le queda justo al jugador ofensivo. Hoy sucede lo mismo. Nos metemos un gol en propia meta contra el Ajax. Hoy y esos días los rivales nos generaron muy poco. Es un gran bagaje defensivo. Luego en el apartado ofensivo, a nosotros nos falta esa pausa para tomar mejores decisiones. Cuando el balón le llegaba a un compañero ocurría algo en contra. Además, hay futbolistas que no están en ese momento de confianza, que quieren cambiar en su dinámica. Es cuestión de tiempo. Si jugamos a este nivel, recuperaremos ese nivel ofensivo".

Papel de la afición

Hoy hemos visto una afición que nos ayudó mucho. Le pediría que siga así porque eso es muy importante. Nos pueden ayudar mucho. Lo de hoy me contrasta con la frialdad vivida en los dos últimos partidos de Champions en casa. Ojalá que siga habiendo esa comunión.

Actuación de Pau Navarro

"Ha sido el mejor del partido. Hay que tener en cuenta a qué dos rivales tenía enfrente. No hay que lanzar las campanas al suelo, porque tiene 20 años. Este chico ahora está muy bien, pero siendo tan joven y teniendo pocos partidos en Primera lo normal es que tengas altibajos. Nosotros creímos en él desde hace tiempo. A mí me gusta siempre ser prudente, apoyar al futbolista y dejarle dar pasos que seguro que los dará".