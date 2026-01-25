Oficial: Foyth sufre una rotura del tendón de Aquiles y dice adiós a la temporada y al Mundial

La peor noticia para el Villarreal anoche no fue el resultado adverso contra el Real Madrid (0-2) sino la lesión de Juan Foyth. El internacional argentino tuvo que retirarse del terreno de juego en el minuto 23 tras un mal gesto fortuito. Tras una primera exploración, el club informó al descanso del partido que se trataba de una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y se estaba pendiente de las pruebas de hoy. Pues bien, estas han confirmado la rotura.

En el parte emitido por el club, señalan que se dará a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse.

«Me he roto, me he roto», se podía leer en sus labios. El defensa se enganchó él solo con el césped, en un mal gesto en el que cayó al suelo poniéndose la mano en la pierna izquierda, quedándose hundido y cariacontecido en el suelo.

Tiempo de baja

Adiós a la temporada con el Villarreal y adiós al sueño del Mundial. A la espera del tiempo de baja del jugador, este tipo de lesiones suelen tardar entre 6 y 9 meses, depdendiendo de cada caso, para volver a competir