Entrevista | Alberto Moleiro: «El Villarreal es un club ganador y ojalá pueda lograr un título aquí»

Tiene la sonrisa de los pícaros, de los jugones, de esos niños de los que ya no hay, que bajaban a la calle a jugar a fútbol y se pasaban toda la tarde debajo de casa dándole al balón. La inspiración que ello conlleva la tiene, la clase, va de serie. Porque Alberto Moleiro González (Santa Cruz de Tenerife, 30-09-2003) es el presente del Villarreal CF y el futuro de la selección española. Uno de esos futbolistas por los que vale la pena pagar una entrada o sentarse a ver un partido pegado a la televisión.

Moleiro, durante la entrevista en Miralcamp. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Menudo, pero inteligente. Avispado y astuto, tiene la portería entre ceja y ceja, no solo para filtrar pases finales, sino también para marcar goles, algo que se le está dando muy bien esta temporada.

Llegó el pasado verano a la disciplina del Submarino con el yugo de tener que sustituir el rol que ocupaba otro crack como Álex Baena. Él se quitó rápidamente esa presión, porque, como él mismo confiesa, ni es el almeriense ni tiene miedo escénico.

Moleiro, con una sonrisa tras la entrevista. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Tiene las ideas muy claras, acepta que le costó un par de meses adaptarse, pero se decantó por el Villarreal por su condición de club grande y aspirante a títulos. Moleiro recibió a Mediterráneo en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para analizar su actual momento y el del equipo de Marcelino García Toral, a quien elogia por haberle mejorado. Sueña con un título como groguet, con debutar con la selección española y, por qué no, disputar un Mundial o una Eurocopa. ¡Alberto en estado puro!

Un chico de Tenerife formado en el Sobradillo de Santa Cruz y luego siete años en Las Palmas. ¿Cómo está siendo su primera experiencia fuera de Canarias?

Muy bien la verdad, muy contento. Cierto es que me costó adaptarme al principio. Llegué en agosto y el inicio no fue fácil. Otra ciudad, otros compañeros, otra idea de fútbol... todo muy distinto a Las Palmas, que deportivamente es y será siempre mi casa. Tácticamente me costó hasta final de septiembre o inicios de octubre. Es un proceso.

Es curioso ser de Santa Cruz y formarse en Las Palmas. Tiene el corazón dividido. ¿Cuál es el club de sus amores?

De pequeño siempre fui de los equipos canarios, de los dos. Era seguidor del CD Tenerife, solía ir a los partidos con mi abuelo, y como luego llegué al fútbol base de Las Palmas, me aficioné también. Sou muy del Tenerife y muy de Las Palmas. Parece que no sea compatible, ser de los dos, pero al final son sentimientos distintos. Del Tenerife me hice yendo al estadio y a Las Palmas le tengo un amor increíble porque es el club que me hace debutar y estando allí le cogí gran amor tanto al club, como a la ciudad y a su afición.

¿En quién te fijabas o cuál era tu ídolo de pequeño? ¿Cuál era tu ídolo de la infancia?

Va a parecer muy típico, pero en quien yo me fijaba de pequeño era en Leo Messi. Para mí es el mejor jugador del mundo.

¿Y qué jugador o jugadores más terrenales admiras o admirabas?

Hay varios cracks, todos ellos son ejemplos a seguir. Pero la carrera de David Silva es admirable, siempre me ha gustado mucho y lo considero un referente.

Tras salir de sus Islas Canarias, llega a Vila-real y está viviendo en València. De todo lo que ha viajado, ¿qué ciudad le ha gustado más?

Hay varias, pero València me ha sorprendido para bien. Estoy viviendo allí y me parece una ciudad maravillosa. Y Málaga me encantó cuando fui con Las Palmas.

Alberto Moleiro, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / MANOLO NEBOT ROCHERA

¿Tiene algún viaje pendiente?

Sí, a Roma. Lo hemos hablado muchas veces mi novia y yo, es el viaje que tenemos pendiente.

Un secreto. ¿Se pueden hacer amigos en el fútbol? ¿Tiene amigos en el Villarreal?

Claro que sí. Tengo varios en este vestuario. Uno de ellos es Ayoze, que lo conozco de años de Tenerife y nos une una gran relación. Hemos compartido momentos juntos. Y también Sergi Cardona, desde la etapa de Las Palmas somos muy amigos. Y este año estoy haciendo muy buena relación con Mouriño, Foyth, Pedraza, Santi Comesaña, Parejo y Gerard. Tenemos muy buen grupo humano aquí.

"El que más me ha sorprendido y no me lo esperaba es Gerard Moreno. Es increíble entrenar con él y verlo en directo" Alberto Moleiro — Futbolista del Villarreal CF

¿Por calidad, en el día a día, qué jugador le ha sorprendido?

El que más me ha sorprendido y no me lo esperaba es Gerard Moreno. Es increíble entrenar con él y verlo en directo. Cuando trabajas con él lo valoras más que viéndolo en la tele, por su calidad y su intención futbolística. Y también Juan Foyth, su manera que tiene de filtrar pases en salida de balón es espectacular, y a mí que juego en la parte ofensiva del centro del campo me viene muy bien.

Hablando de Foyth. ¡Qué mala suerte con su lesión!

Sí, es una desgracia. Le mando ánimos y una pronta recuperación. Le necesitamos siempre y esperemos que pueda estar cuando antes con nosotros.

Le quería media España y clubs europeos. ¿Por qué se decantó y eligió al Villarreal?

Estoy muy contento aquí y por la decisión que tomé. Me están tratando muy bien. Este club es como una familia, cuando llegas te acogen muy cálidamente y enseguida te sientes como en casa. Además, desde fuera se ve al Villarral como un club grande, importante, que pelea por todos los puntos y por títulos. Al final, el Villarreal apuesta por jugadores jóvenes que están en crecimiento y creo que es un buen club para crecer y mejorar mucho.

Alberto Moleiro, en la Ciudad Deportiva. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Y por lo que se ve, Marcelino ha sacado su mejor versión.

Sí. Me hace defender y he mejorado mucho con Marcelino tácticamente. Los jugadores nos quejamos que si está muy encima o no aprieta, pero eso nos viene muy bien. Exige y te lleva al límite, y eso te hace mejorar. Él ha sacado el 100% de mí a todos los niveles, así como al equipo.

Tras las decepciones de Champions y Copa, ¿qué objetivo le queda al Submarino?

La verdad es que tanto de la Champions como de la Copa esperábamos más. Nos debe servir de aprendizaje. Ahora queremos hacer historia en LaLiga y el objetivo es jugar la Champions la próxima temporada ser en ella mucho más competitivos. Queremos terminar 3º o lo más arriba posible. El Villarreal no tiene techo.

¿Se esperaba este gran inicio de campaña tan goleador? ¿Qué retos se marca en el Villarreal?

Yo intento legar a las zonas de peligro y no pienso en el gol. Me he quitado esa presión de que me faltaba gol y estoy aportando tanto goles como asistencias. No me esperaba este gran inicio de temporada, pero tampoco me puse expectativas, solo jugar, aprender, mejorar y rendir. Estoy muy contento aquí, ya que este es un club grande. No me pongo techo, pero tengo claro que el Villarreal es un club ganador y ojalá algún día pueda lograr un título en este club.

Dada su buen ejercicio y teniendo en cuenta que en la RFEF está muy bien considerado por su paso por inferiores hasta la sub-21, ¿sueña con la selección española e incluso con el Mundial?

La verdad es que sí. Obviamente. Es un sueño, pero no de ahora, sino de niño. Ir con la selección es un sueño y un privilegio y lo mismo jugar un Mundial, algo al alcance de pocos y ojalá que algún día se dé ese premio porque estaría muy contento. Pienso que es muy difícil, pero a ver qué pasa.