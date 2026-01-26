Foyth, operado con éxito en lo que supone la cuarta lesión grave de la temporada en el Villarreal

El mal trago de pasar por el quirófano ya pasó. El defensa argentino Juan Foyth fue operado este lunes de la rotura en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda sufrida el pasado sábado durante el encuentro de la 21ª jornada de LaLiga en Primera División ante el Real Madrid.

El club de la Plana Baixa informó, a primera hora de la tarde, que el internacional argentino y campeón del Mundial 2022 fue operado por los doctores Mikel Sánchez y Antonio Maestro, acompañados por los servicios médicos de la entidad amarilla, en el Hospital MiKS de Vitoria.

Una campaña con muchos percances

La lesión del zaguero de la selección de Argentina y segundo capitán del Submarino la pasada jornada es la cuarta de gravedad que sufre un futbolista del Villarreal este ejercicio, con el agravante de que tres de ellas las han padecido defensas, siendo un serio contratiempo para Marcelino García Toral.

El club groguet confirmó que Foyth tiene el tendón de Aquiles roto en su pierna izquierda, y por ello tuvo que pasar por el quirófano, lo que va a provocar que deba estar entre seis y ocho meses apartado de los terrenos de juego.

Willy Kambwala, con muletas viendo un entrenamiento del Villarreal. / Villarreal CF

Los otros casos

A finales de verano, y antes de arrancar el campeonato, el Villarreal perdió de golpe a dos de sus defensas centrales, Logan Costa y Willy Kambwala. El primero se lesionó los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, lesión que le hará perder toda la temporada; mientras que el segundo se rompió los isquiotibiales de su pierna izquierda en el mes de agosto, lesión de la que se espera que pueda estar recuperado a partir de este mes de febrero.

El otro futbolista lesionado de gravedad fue el joven delantero Pau Cabanes, que alternaba el primer equipo con el Villarreal B, y que también se lesionó el pasado agosto en los ligamentos de su rodilla derecha, teniendo que ser operado y con una recuperación prevista de entre seis y ocho meses.

Las muestras de apoyo de sus compañeros

Tras conocerse la gravedad de su lesióin, decenas y decenas de futbolistas y allegados a Foyth le dieron muestras de cariño a través de sus redes sociales. Entre ellas, destacar la de los otros capitanes del Submarin junto con él: Gerard Moreno, Dani Parejo, Alfonso Pedraza y Santi Comesaña.

Además, destacar los mensajes públicos de Yeremy Pino, César Arzo, Álex Baena, Rafa Marín, Denis Suárez, Moleiro, Rulli, Kiko Femenía, Mikautadze, Pape Gueye, Logan Costa, Mouriño, Kambwala, Diego Conde, Pau Navarro, Sergi Cardona, Arnau Tenas y el propio Marcelino, entre otros.