Mercado del Villarreal: ¡Atado! Alfon González, el fichaje que quería Marcelino
El técnico no contaba con Akhomach y siempre consideró a Thiago Fernández un fichaje del club, a los que dejó irse cedidos, junto a la salida de Solomon
La insistencia del técnico en un extremo se traduce en la llegada del manchego a préstamo del Sevilla, con una opción de compra no obligatoria de 7 millones
Marcelino García Toral quería un refuerzo en forma de extremo y, finalmente, tendrá su atacante, pese a que la idea inicial del Villarreal CF era la de no reforzarse, ya que el conjunto de la Plana Baixa solo tiene una competición por disputar, LaLiga, de aquí al 30 de junio, tras las prematuras y decepcionantes eliminaciones en la Copa del Rey y en la Champions League, donde este miércoles disputará su último encuentro en la Fase Liga en Alemania ante el Bayer Leverkusen (21.00 horas).
El extremo diestro de banda izquierda Alfon González, excanterano del Albacete y del Celta, llega al combinado groguet cedido por el Sevilla hasta final de temporada, en una operación en la que se contempla una opción de compra no obligatoria de 7 millones de euros. El conjunto hispalense necesita liberar masa salarial para poder reforzarse y, por ello, todas las partes han visto con buenos ojos la llegada del manchego de 26 años (Albacete, 04-05-1999) a Miralcamp, en una petición expresa del técnico Marcelino García Toral.
Dos lesiones y pocos partidos
No ha tenido excesiva suerte Alfon González en estreno en el Sevilla. Tras pasar por las canteras del Albacete, Getafe y Celta, y pasos en el Inter de Madrid, Racing de Santander y Real Murcia, hizo una buena pasada campaña 2024/25 en el primer equipo del Celta (26 partidos de Liga, 5 goles y 2 asistencias) y aprovechó su condición de agente libre para marcharse al Sevilla.
En su nuevo club ha sufrido dos lesiones, un esguince en el tobillo derecho a finales de septiembre y una lesión en el sóleo de su pierna izquierda a principios de enero. Solo ha jugado 10 partidos de liga, cuatro de titular, anotando un gol, y tres de Copa (1 gol).
La situación del mercado amarillo
Desde la apertura del mercado de fichajes en su ventana de invierno, el pasado 1 de febrero, en el seno del Submarino no se consideraba tener la necesidad de reforzar parcela alguna del equipo.
Es más, se consideraba incluso un exceso de jugadores una vez apeados de Copa y Liga de Campeones, y teniendo en cuenta de que iba a regresar de su larga lesión Willy Kambwala y de que se iba a incorporar el primer refuerzo invernal, apalabrado ya el pasado verano, el extremo argentino Thiago Fernández, que ha llegado libre procedente de Vélez Sarsfield.
Ni Solomon, Ilias y Thiago
Con todo ello, el primero en salir fue, a petición suya, el extremo israelí Manor Solomon, que estaba cedido por el Tottenham y se ha marchado a la Fiorentina italiana. Tampoco estaba entre las consideraciones del técnico el internacional marroquí Ilias Akhomach, renovado y cedido al Rayo Vallecano hasta el 30 de junio. Al igual que Thiago Fernández, del que Marcelino siempre ha considerado un fichaje de club y del que afirmó haberle visto poco, dejándole salir a préstamo al Real Oviedo. Por tanto, Alfon es el fichaje que quería y ya tiene Marcelino.
