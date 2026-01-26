Las notas del Villarreal contra el Real Madrid: ¿quién fue el mejor del Submarino?

El mejor

Gerard Moreno | 7 |

Mientras estuvo en el campo fue el mejor, filtrando pases, generando ocasiones y creando peligro.

Luiz Júnior | 7 |

Paró todo lo parable, estuvo bien por arriba, atento a la espalda de la defensa y dio sensación de seguridad a la zaga.

Pau Navarro | 7 |

Muy buen partido del joven canterano amarillo, que supo frenar a un gran jugador como Vinícius. Fuerte y anticipativo.

Foyth | 6 |

Estaba cuajando un buen encuentro en salida de balón y ordenando a la zaga, pero tuvo que irse lesionado en el 23’.

Renato Veiga | 6 |

Estuvo correcto en líneas generales, ganando en el juego aéreo y bien en el cuerpeo, aunque flojea a veces en salida de balón.

Pedraza | 7 |

Muy serio en labores defensivas, frenando a sus rivales y aguerrido. El penalti que hizo no resta a su correcto partido.

Pepe encara a Carreras. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Pape Gueye | 6 |

Fue de más a menos, con buena primera mitad, donde estuvo muy cerca de marcar. Un rechace suyo provocó el 0-1.

Parejo | 7 |

Manejó bien el esférico en el centro del campo, con mucho criterio. Filtró con intención. Rindió hasta que salió en el 77’.

Buchanan | 6 |

Derroche de facultades por la derecha, mucho oficio y verticalidad, pero le faltó acierto en las ejecuciones ofensivas.

Moleiro | 6 |

Partido intermitente, con buenas apariciones e incluso varios intentos de remate. Eso sí, no tuvo las frescura de otros duelos.

Mikautadze | 5 |

Movimientos inteligentes y desmarques, pero no estuvo fino en las ejecuciones de pases y remates. Debe dar más.

Rafa Marín | 7 |. Sólido.

Nico Pepe | 5 |. Nervioso.

Oluwaseyi | 5 |. Esforzado.

Ayoze Pérez | 6 |. Preciso.

Partey | 5 |. Correcto.