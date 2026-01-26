Las notas del Villarreal contra el Real Madrid: ¿quién fue el mejor del Submarino?
El conjunto de Marcelino no pudo puntuar ante el conjunto blanco, que venció con dos tantos de Mbappé
El mejor
Gerard Moreno | 7 |
Mientras estuvo en el campo fue el mejor, filtrando pases, generando ocasiones y creando peligro.
Luiz Júnior | 7 |
Paró todo lo parable, estuvo bien por arriba, atento a la espalda de la defensa y dio sensación de seguridad a la zaga.
Pau Navarro | 7 |
Muy buen partido del joven canterano amarillo, que supo frenar a un gran jugador como Vinícius. Fuerte y anticipativo.
Foyth | 6 |
Estaba cuajando un buen encuentro en salida de balón y ordenando a la zaga, pero tuvo que irse lesionado en el 23’.
Renato Veiga | 6 |
Estuvo correcto en líneas generales, ganando en el juego aéreo y bien en el cuerpeo, aunque flojea a veces en salida de balón.
Pedraza | 7 |
Muy serio en labores defensivas, frenando a sus rivales y aguerrido. El penalti que hizo no resta a su correcto partido.
Pape Gueye | 6 |
Fue de más a menos, con buena primera mitad, donde estuvo muy cerca de marcar. Un rechace suyo provocó el 0-1.
Parejo | 7 |
Manejó bien el esférico en el centro del campo, con mucho criterio. Filtró con intención. Rindió hasta que salió en el 77’.
Buchanan | 6 |
Derroche de facultades por la derecha, mucho oficio y verticalidad, pero le faltó acierto en las ejecuciones ofensivas.
Moleiro | 6 |
Partido intermitente, con buenas apariciones e incluso varios intentos de remate. Eso sí, no tuvo las frescura de otros duelos.
Mikautadze | 5 |
Movimientos inteligentes y desmarques, pero no estuvo fino en las ejecuciones de pases y remates. Debe dar más.
Rafa Marín | 7 |. Sólido.
Nico Pepe | 5 |. Nervioso.
Oluwaseyi | 5 |. Esforzado.
Ayoze Pérez | 6 |. Preciso.
Partey | 5 |. Correcto.
