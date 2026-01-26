Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las notas del Villarreal contra el Real Madrid: ¿quién fue el mejor del Submarino?

El conjunto de Marcelino no pudo puntuar ante el conjunto blanco, que venció con dos tantos de Mbappé

Buchanan pelea con Carreras, en La Cerámica.

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Vila-real

El mejor

Gerard Moreno | 7 |

Mientras estuvo en el campo fue el mejor, filtrando pases, generando ocasiones y creando peligro.

Luiz Júnior | 7 |

Paró todo lo parable, estuvo bien por arriba, atento a la espalda de la defensa y dio sensación de seguridad a la zaga.

Pau Navarro | 7 |

Muy buen partido del joven canterano amarillo, que supo frenar a un gran jugador como Vinícius. Fuerte y anticipativo.

Foyth | 6 |

Estaba cuajando un buen encuentro en salida de balón y ordenando a la zaga, pero tuvo que irse lesionado en el 23’.

Renato Veiga | 6 |

Estuvo correcto en líneas generales, ganando en el juego aéreo y bien en el cuerpeo, aunque flojea a veces en salida de balón.

Pedraza | 7 |

Muy serio en labores defensivas, frenando a sus rivales y aguerrido. El penalti que hizo no resta a su correcto partido.

Pepe encara a Carreras.

Pape Gueye | 6 |

Fue de más a menos, con buena primera mitad, donde estuvo muy cerca de marcar. Un rechace suyo provocó el 0-1.

Parejo | 7 |

Manejó bien el esférico en el centro del campo, con mucho criterio. Filtró con intención. Rindió hasta que salió en el 77’.

Buchanan | 6 |

Derroche de facultades por la derecha, mucho oficio y verticalidad, pero le faltó acierto en las ejecuciones ofensivas.

Moleiro | 6 |

Partido intermitente, con buenas apariciones e incluso varios intentos de remate. Eso sí, no tuvo las frescura de otros duelos.

Mikautadze | 5 |

Movimientos inteligentes y desmarques, pero no estuvo fino en las ejecuciones de pases y remates. Debe dar más.

Rafa Marín | 7 |. Sólido.

Nico Pepe | 5 |. Nervioso.

Oluwaseyi | 5 |. Esforzado.

Ayoze Pérez | 6 |. Preciso.

Partey | 5 |. Correcto.

