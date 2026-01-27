Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La apuesta de Sergi Cardona en el Bayer Leverkusen-Villarreal: "Queremos despedirnos..."

El lateral izquierdo del Submarino apela al "orgullo" en la última jornada de la Liga de Campeones este miércoles a las 21.00 horas

Sergi Cardona ha analizado el Bayer Leverkusen-Villarreal en el BayArena.

Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Leverkusen (Enviado Especial)

Con su sentatez habitual, Sergi Cardona, lateral izquierdo del Villarreal CF, no ocultaba el sentir de la plantilla en su comparecencia de este martes en el BayArena. El defensa amarillo aseguró que el equipo groguet tiene la intención de terminar la Liga de Campeones "con orgullo" ante el Bayer Leverkusen (miércoles, 21.00 horas), tras no haber podido ganar aún en la competición.

"Representamos a un escudo. Sabemos del nivel de ellos y del partido que nos espera, porque se la están jugando, pero nosotros queremos despedirnos de buena manera, ganando", comentó el jugador, que aseguró que el Villarreal ha merecido "más puntos de los que tenemos" en la competición.

Sin lamentaciones

"El momento de las lamentaciones ya ha pasado. Es la Liga de Campeones y tenemos que dar un buen nivel, lograr una buena victoria y sacar el orgullo", incidió el lateral, que dijo que la principal motivación del vestuario para la última jornada de la Fase Liga del torneo continental es lograr por fin un triunfo porque lo merecen.

En cuanto al desarrollo del partido, Sergi Cardona pronosticó un duelo con "mucha intensidad e igualado".

Marcelino y Sergi Cardona, del Villarreal CF, en la sala de prensa de BayArena de Leverkusen.

"Ellos también tienen una exigencia muy alta para meterse", recordó el jugador catalán que afronta su segunda temporada en el club amarillo.

Un futbolista que tuvo palabras de recuerdo para su compañero lesionado Juan Foyth, quien fue operado este lunes de su rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

El mal trago de pasar por el quirófano ya pasó. El defensa argentino Juan Foyth fue operado ayer de la rotura en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda sufrida el pasado sábado durante el encuentro de la 21ª jornada de LaLiga en Primera División ante el Real Madrid. El club de la Plana Baixa informó, a primera hora de la tarde, que el internacional argentino y campeón del Mundial 2022 fue operado por los doctores Mikel Sánchez y Antonio Maestro, acompañados por los servicios médicos de la entidad amarilla, en el Hospital MiKS de Vitoria. Una campaña con muchos percances La lesión del zaguero de la selección de Argentina y segundo capitán del Submarino la pasada jornada es la cuarta de gravedad que sufre un futbolista del Villarreal este ejercicio, con el agravante de que tres de ellas las han padecido defensas, siendo un serio contratiempo para Marcelino García Toral. El club groguet confirmó que Foyth tiene el tendón de Aquiles roto en su pierna izquierda, y por ello tuvo que pasar por el quirófano, lo que va a provocar que deba estar entre seis y ocho meses apartado de los terrenos de juego. Los otros casos A finales de verano, y antes de arrancar el campeonato, el Villarreal perdió de golpe a dos de sus defensas centrales, Logan Costa y Willy Kambwala. El primero se lesionó los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, lesión que le hará perder toda la temporada; mientras que el segundo se rompió los isquiotibiales de su pierna izquierda en el mes de agosto, lesión de la que se espera que pueda estar recuperado a partir de este mes de febrero. El otro futbolista lesionado de gravedad fue el joven delantero Pau Cabanes, que alternaba el primer equipo con el Villarreal B, y que también se lesionó el pasado agosto en los ligamentos de su rodilla derecha, teniendo que ser operado y con una recuperación prevista de entre seis y ocho meses.

La plantilla del Villarreal y otros excompañeros animaron a Foyth a través de redes sociales. / Villarreal CF

"Juan es muy querido en el vestuario y nos transmite energía día a día. Lo ha pasado mal con las lesiones. Lo vemos con mucha fuerza y mañana vamos a conseguir la victoria también para dedicársela", aseguró el lateral, que destacó el nivel que aportan al Leverkusen los españoles Aleix García y Lucas Vázquez.

