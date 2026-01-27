La apuesta de Sergi Cardona en el Bayer Leverkusen-Villarreal: "Queremos despedirnos..."
El lateral izquierdo del Submarino apela al "orgullo" en la última jornada de la Liga de Campeones este miércoles a las 21.00 horas
Con su sentatez habitual, Sergi Cardona, lateral izquierdo del Villarreal CF, no ocultaba el sentir de la plantilla en su comparecencia de este martes en el BayArena. El defensa amarillo aseguró que el equipo groguet tiene la intención de terminar la Liga de Campeones "con orgullo" ante el Bayer Leverkusen (miércoles, 21.00 horas), tras no haber podido ganar aún en la competición.
"Representamos a un escudo. Sabemos del nivel de ellos y del partido que nos espera, porque se la están jugando, pero nosotros queremos despedirnos de buena manera, ganando", comentó el jugador, que aseguró que el Villarreal ha merecido "más puntos de los que tenemos" en la competición.
Sin lamentaciones
"El momento de las lamentaciones ya ha pasado. Es la Liga de Campeones y tenemos que dar un buen nivel, lograr una buena victoria y sacar el orgullo", incidió el lateral, que dijo que la principal motivación del vestuario para la última jornada de la Fase Liga del torneo continental es lograr por fin un triunfo porque lo merecen.
En cuanto al desarrollo del partido, Sergi Cardona pronosticó un duelo con "mucha intensidad e igualado".
"Ellos también tienen una exigencia muy alta para meterse", recordó el jugador catalán que afronta su segunda temporada en el club amarillo.
Un futbolista que tuvo palabras de recuerdo para su compañero lesionado Juan Foyth, quien fue operado este lunes de su rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda.
"Juan es muy querido en el vestuario y nos transmite energía día a día. Lo ha pasado mal con las lesiones. Lo vemos con mucha fuerza y mañana vamos a conseguir la victoria también para dedicársela", aseguró el lateral, que destacó el nivel que aportan al Leverkusen los españoles Aleix García y Lucas Vázquez.
