El Bayer Leverkusen-Villarreal, por Marcelino: la Champions, el rival, Ayoze, Alfon...

El Villarreal CF cierra este miércoles en Alemania su decepcionante regreso a la Liga de Campeones con una visita al Bayer Leverkusen en la que tratará de conseguir la que sería su única victoria en el torneo pero en la que tendrá enfrente a un rival obligado a puntuar para pasar de ronda.

Además del orgullo, el encuentro pone en juego un significativo premio económico que el Villarreal no ha podido sumar hasta ahora y un triunfo groguet ayudaría a LaLiga EA Sports a poder tener una plaza más en la máxima competición la próxima temporada.

El Villarreal llega a esta después de tres derrotas consecutivas, por lo que de caer derrotados, firmaría su peor racha desde el regreso de Marcelino en esta segunda etapa.

El equipo afronta el encuentro también con el impacto de la lesión del central argentino Juan Foyth en ese encuentro del sábado ante el Real Madrid. El defensa se rompió el tendón de Aquiles izquierdo y no volverá a jugar esta campaña.

Su baja se une a las de Logan Costa y Willy Kambwala, lesionados también de larga duración y que no han llegado a debutar este curso en partido oficial.

Declaraciones

Estas han sido las palabras de Marcelino García, en la sala de prensa del BayArena.

¿Cómo afronta el partido? "Lo vivo con tranquilidad, objetividad e ilusión, como cada partido de Champions. Creo que tenemos la fortuna de jugar este tipo de partidos gracias a todos, en especial a los futbolistas de la temporada pasada. No se nos ha dado como queríamos. Ha sido decepcionante y me considero máximo responsable. Y para los futbolistas, triste y cruel: no se han merecido para nada los resultados. Pero esto es fútbol y a veces sucede. Ha servido como aprendizaje, como una gran experiencia. Ojalá estos futbolistas tengan la oportunidad de volver a jugar Champions

Uno de los motivos, ganar para que el quinto del fútbol español vaya a la Champions. "Jugar la Champions es la mejor competición del mundo de clubs, es un aliciente y un privilegio. Solo hay que ver el elenco de equipos a los que hemos enfrentado. Ganar significa un alegría para los futbolistas y el club y también por la afición. Y por el fútbol español, que si se dice que hemos bajado a nivel europeo, como reivindicación. Jugaremos 90 minutos con el máximo rigor y profesionalidad, estamos capacitados para ganar".

Así ve al Leverkusen. "Ha sido campeón de Alemania, nos viene a manifestar su potencial, pero se ha ido su entrenador y ha habido cambios, de entrenador y futbolistas, aunque también ha invertido muchísimo dinero. Vencieron en el campo del City y el Benfica, aunque aquí no ha ganado todavía. Partido difícil ante un rival ágil, dinámico y rápido, con una similitud con lo que es el fútbol alemán y la liga alemana. Vamos a intentar contrarrestarlo".

Marcelino García saluda a Ayoze Pérez, en una imagen de archivo. / VILLARREAL CF

Ayoze es baja. "Ha tenido un problema muscular esta mañana y es baja; está pendiente de pruebas para tener un diagnóstico más exacto sobre el tiempo que no estará con nosotros".

El fichaje de Alfon. "Es una posibilidad que se nos presentó, un jugador español que tendrá una adaptación inmediata. He tenido la oportunidad de saludarlo y nos viene a ayudar en este tramo definitivo de la competición".

El partido que espera. "Quiero que en su área pase mucho y nada en la nuestra. Luego está el acierto. Creo que el rival nos va a exigir muchísimo y que tenemos que tener la ambición, la credibilidad en nosotros mismos...Preveo un partido igualado, en el que la contundencia en las áreas lo va a decidir todo, como en toda la Champions

El recuerdo de Aleix García. "Debutó conmigo de entrenador en el campo del Athletic, hizo la pretemporada con nosotros y firmó por el City. Ha sufrido mucho, ha tenido que dar muchas vueltas, para estar en la élite. Se reenganchó al fútbol porque su capacidad es muy alta, tiene mucho talento. Me alegro por él, porque lo conozco y conozco a sus padres".