Directo Bayer Leverkusen-Villarreal: el Submarino ya está en Alemania

El Villarreal CF cerrará la edición de la Champions League este miércoles a las 21:00 en el BayArena enfrentándose al Bayer Leverkusen. Los de Marcelino, con solamente un punto en el casillero, buscarán el triunfo de la honra para despedirse de la máxima competición con un buen sabor de boca y superar así una mala dinámica en la que acumulan tres derrotas consecutivas (Real Betis, Ajax y Real Madrid).

Además, el Submarino podría influir en la lucha por la quinta plaza europea, ya que si el Bayer Leverkusen no alcanza la victoria parece poco probable que pueda clasificarse a la siguiente ronda, lo que asestaría un mazazo para el país alemán.

Puedes seguir las novedades del encuentro en directo en Mediterráneo.