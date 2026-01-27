Oficial: Alfon González ya es jugador del Villarreal hasta el 30 de junio cedido por el Sevilla
El extremo castellano-manchego llega a préstamo hasta final de temporada, a petición de Marcelino, con una opción de compra no obligatoria de 7 millones de euros
Ya es oficial. El Villarreal CF ha fichado en calidad de cedido al extremo Alfon González, que llega desde el Sevilla a préstamo hasta final de temporada con opción de compra no obligatoria, de 7 millones de euros, para reforzar la banda izquierda del equipo.
El atacante llega al conjunto amarillo tras haber jugado sólo 10 partidos de LaLiga EA Sports (Primera División), siendo titular en tres de ellos, como refuerzo en su banda izquierda tras las salidas de Manor Solomon (se ha ido a la Fiorentina), Ilias Akhomach (renovado y dado a préstamo al Rayo Vallecano) y el reciente fichaje de Thiago Fernández (cedido al Real Oviedo).
Alfon, de 26 años, llegó al Sevilla como agente libre procedente del Celta esta temporada, aunque no venía siendo un habitual en el equipo andaluz. Su llegada es una petición expresa de Marcelino García Toral, que quería apuntalar la banda izquierda del ataque amarillo.
Freeman, el siguiente
A este fichaje, podría sumarse en breve el del futbolista estadounidense Alex Freeman, por el que el club de la Plana Baixa negocia en estos momentos, según fuentes cercanas al club castellonense.
Freeman, de 21 años, que milita en el Orlando City, es uno de los jugadores más destacados de la MLS y es internacional por su país.
El jugador, que ya era uno de los objetivos del Villarreal pasado verano, es un lateral derecho de recorrido y llegada, y su fichaje permitiría desplazar al centro de la defensa a futbolistas como Pau Navarro o Santiago Mouriño, que cubrirían la baja del lesionado de larga duración Juan Foyth, quien fue operado este lunes de su rotura en el tendón de Aquiles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcelino, tras la derrota del Villarreal ante el Real Madrid: 'Nos ha faltado tomar mejores decisiones
- Robo de película en el Hospital General de Castellón: Con máscaras de personas
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- Detenida una mujer por apuñalar en el cuello a un hombre en Castellón
- Un pueblo de Castellón se queda sin su única tienda: 'Tenemos dos peluquerías, pero no donde comprar un kilo de arroz
- De edificio de alto standing a bloque vacío: casi dos décadas esperando licencia de primera ocupación en Vila-real
- Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura
- El hijo del hombre detenido en Valencia por la muerte de un chico de 13 años también declara que fue su padre