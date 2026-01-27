Oficial: Alfon González ya es jugador del Villarreal hasta el 30 de junio cedido por el Sevilla

Ya es oficial. El Villarreal CF ha fichado en calidad de cedido al extremo Alfon González, que llega desde el Sevilla a préstamo hasta final de temporada con opción de compra no obligatoria, de 7 millones de euros, para reforzar la banda izquierda del equipo.

El atacante llega al conjunto amarillo tras haber jugado sólo 10 partidos de LaLiga EA Sports (Primera División), siendo titular en tres de ellos, como refuerzo en su banda izquierda tras las salidas de Manor Solomon (se ha ido a la Fiorentina), Ilias Akhomach (renovado y dado a préstamo al Rayo Vallecano) y el reciente fichaje de Thiago Fernández (cedido al Real Oviedo).

Alfon, de 26 años, llegó al Sevilla como agente libre procedente del Celta esta temporada, aunque no venía siendo un habitual en el equipo andaluz. Su llegada es una petición expresa de Marcelino García Toral, que quería apuntalar la banda izquierda del ataque amarillo.

Alfon González, nuevo jugador del Villarreal CF que llega como cedido procedente del Sevilla. / Villarreal CF

Freeman, el siguiente

A este fichaje, podría sumarse en breve el del futbolista estadounidense Alex Freeman, por el que el club de la Plana Baixa negocia en estos momentos, según fuentes cercanas al club castellonense.

Freeman, de 21 años, que milita en el Orlando City, es uno de los jugadores más destacados de la MLS y es internacional por su país.

El jugador, que ya era uno de los objetivos del Villarreal pasado verano, es un lateral derecho de recorrido y llegada, y su fichaje permitiría desplazar al centro de la defensa a futbolistas como Pau Navarro o Santiago Mouriño, que cubrirían la baja del lesionado de larga duración Juan Foyth, quien fue operado este lunes de su rotura en el tendón de Aquiles.