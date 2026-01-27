Una victoria por orgullo: las nueve razones por las que el Villarreal debe ganar en Leverkusen

El Villarreal CF quiere una victoria por orgullo, por prestigio... por amor propio. En el nuevo formato de la Champions League de una única Fase Liga con 36 equipos y ocho partidos a disputar por cada uno de ellos, marcharse de la presente edición sin triunfo alguno se antoja, cuanto menos, sonrojante.

Por dicho motivo, el conjunto de Marcelino García Toral, ya sin presión, va a encarar el duelo de este miércoles ante el Bayer Leverkusen en el BayArena (21.00 horas) con la idea clara de ganar. Muchas razones son las que tiene el Submarino, especialmente para evitar terminar colista o para que no se le recuerde por no haber podido celebrar un éxito tras ocho encuentros.

Marcelino García Toral, nervioso durante el Villarreal-Ajax. / Gabriel Utiel

Los motivos de peso

Por orgullo y prestigio deportivo. Si algo tiene el Villarreal es ambición. Un club que ha ganado la Europa League sabe que no es lógico terminar una Champions sin victoria. El orgullo de futbolistas y cuerpo técnico y el prestigio deportivo son motivos de peso. No marcharse con cero victorias. No hay nada más doloroso que terminar un torneo internacional son victoria alguna. En caso de no vencer mañana, sería la segunda vez en la que el Submarino no logre triunfos en la primera fase de la Liga de Campeones. Ya le pasó en la 2010/11, con seis derrotas en seis partidos, jugándose dos menos que en el formato actual. Evitar el último puesto. Con todo ello, ganar en Alemania evitaría, salvo catástrofe inesperada, quedar el último de 36 conjuntos que disputan la presente Champions. El colista es el Kairat Almaty, con 1 punto (-14), el Villarreal también tiene 1 punto (-10), el Slavia de Praga, con 3 (-11) y el Eintracht de Frankfurt, con 4 (-9), son los que pelean por evitar el farolillo rojo. Arsenal, Pafos y Tottenham, son respectivamente sus rivales. Fuerte ingreso económico. Ganar supondría ingresar 2,1 millones de euros, que se sumarían a los 700.000 que ya se lograron con el empate en casa ante la Juventus. Puntuar en el ránking UEFA. Los tres puntos sumarían en el ránking UEFA para el estatus del Villarreal y ayudar a que España tenga una plaza extra de Champions. Romper la racha de tres derrotas. Tras perder ante Betis, Ajax y Madrid, toca ganar para romper la dinámica negativa de tres derrotas. Quitarle el invicto desde 2012 ante equipos españoles al Bayer Leverkusen. Y a todo ello hay que añadirle que otro de los alicientes del Submarino es tratar de poner fin a la buena racha de su rival ante conjuntos españoles en su estadio, donde no pierde desde hace 14 años. El equipo germano sucumbió por última vez en su feudo ante un equipo español en los octavos de final de la Liga de Campeones 2011-2012 frente al Barcelona, que se impuso por 1-3 en la ida. Desde entonces, el balance ha sido positivo para los intereses alemanes con 3 victorias y 2 empates. Repetir el éxito del 2011. Es más, el Villarreal ya sabe lo que es ganarle al Leverkusen en el BayArena. El conjunto amarillo se impuso por 2-3 en la ida de los octavos de final de la Europa League 2010/11, duelo disputado el 10 de marzo del 2011.

Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal, en el partido de Champions ante el Ajax. / Gabriel Utiel

Sin duda, se trata de nueve razones de peso para ir en busca de la primera victoria (sería la única) en la presente edición de la Liga de Campeones, donde el conjunto amarillo no ha respondido a las expectativas y a la fuerte inversión económica realizada el pasado verano. Marcelino lo sabe, su cuerpo técnico lo sabe, el club lo sabe y los futbolistas lo saben. Toca ganar a base de orgullo.