El Villarreal B recupera a su hombre gol para duelo de este sábado frente al Tarazona

El Villarreal B ya prepara su próxima cita que será este sábado frente al Tarazona en el Mini Estadi, a partir de las 18.30 horas. El equipo de David Albelda buscará la victoria para acercarse a las plazas de ‘play-off’. Para esta cita la escuadra vila-realense recupera a su hombre gol, el madrileño Alex Rubio (ocho goles en su casillero), aunque seguirá siendo baja por lesión el mediocentro Barry.

El Villarreal B ya perpara el partido contra el Tarazona de este sábado en el Mini. / Juan Francisco Roca

Se pone mucho la atención en este partido porque se quiere encadenar varios triunfos seguidos para que verdaderamente se marquen las diferencias en la clasificación. Hasta la fecha solo una vez el Villarreal B ha sido capaz de ganar dos partidos seguidos. Y es importante encadenar victorias, bien para salir de abajo o bien para aspirar a las principales plazas de la clasificación.

Llegará un Tarazona que está en la zona media de la tabla, pero que cuenta con varias caras conocidas en su plantilla. Tres jugadores que pasaron por la Cantera Grogueta como es el caso del portero Josele Martínez, el centrocampista Alberto Vaquero y el delantero David Cubillas. Además, allí milita el central vilafamesino Marc Trilles.