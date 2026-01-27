El Villarreal B recupera a su hombre gol para duelo de este sábado frente al Tarazona
La única baja de David Albelda para esta nueva cita será la del mediocentro Barry
El Villarreal B ya prepara su próxima cita que será este sábado frente al Tarazona en el Mini Estadi, a partir de las 18.30 horas. El equipo de David Albelda buscará la victoria para acercarse a las plazas de ‘play-off’. Para esta cita la escuadra vila-realense recupera a su hombre gol, el madrileño Alex Rubio (ocho goles en su casillero), aunque seguirá siendo baja por lesión el mediocentro Barry.
Se pone mucho la atención en este partido porque se quiere encadenar varios triunfos seguidos para que verdaderamente se marquen las diferencias en la clasificación. Hasta la fecha solo una vez el Villarreal B ha sido capaz de ganar dos partidos seguidos. Y es importante encadenar victorias, bien para salir de abajo o bien para aspirar a las principales plazas de la clasificación.
Llegará un Tarazona que está en la zona media de la tabla, pero que cuenta con varias caras conocidas en su plantilla. Tres jugadores que pasaron por la Cantera Grogueta como es el caso del portero Josele Martínez, el centrocampista Alberto Vaquero y el delantero David Cubillas. Además, allí milita el central vilafamesino Marc Trilles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcelino, tras la derrota del Villarreal ante el Real Madrid: 'Nos ha faltado tomar mejores decisiones
- Robo de película en el Hospital General de Castellón: Con máscaras de personas
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- Detenida una mujer por apuñalar en el cuello a un hombre en Castellón
- Un pueblo de Castellón se queda sin su única tienda: 'Tenemos dos peluquerías, pero no donde comprar un kilo de arroz
- De edificio de alto standing a bloque vacío: casi dos décadas esperando licencia de primera ocupación en Vila-real
- Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura
- El hijo del hombre detenido en Valencia por la muerte de un chico de 13 años también declara que fue su padre