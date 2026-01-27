Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Villarreal femenino refuerza su plantilla de cara a la recta final de temporada

La joven jugadora podría debutar el domingo en el partido a jugar contra el Barcelona B

Simona Meijer llega al Villarreal femenino para reforzar la banda izquierda.

Villarreal CF

Juanfran Roca

Vila-real

El Villarreal femenino refuerza su banda izquierda con la llegada de Simona Rebekka Meijer, de 20 años y procedente del Maccabi Hadera, de la Primera División de Israel. Llega para dar más consistencia al equipo de Jordi Ferriols que en esta recta final de la temporada defenderá su puesto para disputar la fase de ascenso a Primera División.

La jugadora militaba en un club afiliado a la entidad de la Plana, a través del proyecto Villarreal Academy. Es nacida en Países Bajos y puede actuar tanto de lateral como de extremo (por la izquierda, y de ella se dice que tiene una buena visión de juego y un buen centro.

Con anterioridad a su incorporación al Maccabi Hadera, Simona también ha defendido la elástica de equipos como el ŽFK Cool y del ŽFK Istatov de Macedonia del Norte, así como del Keflavík ÍF islandés. Si Jordi Ferriols lo cree oportuno podría debutar este domingo frente al Barcelona B en tierras barcelonesas (11.00 horas).

