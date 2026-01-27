El Villarreal femenino refuerza su plantilla de cara a la recta final de temporada
La joven jugadora podría debutar el domingo en el partido a jugar contra el Barcelona B
El Villarreal femenino refuerza su banda izquierda con la llegada de Simona Rebekka Meijer, de 20 años y procedente del Maccabi Hadera, de la Primera División de Israel. Llega para dar más consistencia al equipo de Jordi Ferriols que en esta recta final de la temporada defenderá su puesto para disputar la fase de ascenso a Primera División.
La jugadora militaba en un club afiliado a la entidad de la Plana, a través del proyecto Villarreal Academy. Es nacida en Países Bajos y puede actuar tanto de lateral como de extremo (por la izquierda, y de ella se dice que tiene una buena visión de juego y un buen centro.
Con anterioridad a su incorporación al Maccabi Hadera, Simona también ha defendido la elástica de equipos como el ŽFK Cool y del ŽFK Istatov de Macedonia del Norte, así como del Keflavík ÍF islandés. Si Jordi Ferriols lo cree oportuno podría debutar este domingo frente al Barcelona B en tierras barcelonesas (11.00 horas).
- Marcelino, tras la derrota del Villarreal ante el Real Madrid: 'Nos ha faltado tomar mejores decisiones
- Robo de película en el Hospital General de Castellón: Con máscaras de personas
- Detenida una mujer por apuñalar en el cuello a un hombre en Castellón
- Un pueblo de Castellón se queda sin su única tienda: 'Tenemos dos peluquerías, pero no donde comprar un kilo de arroz
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- De edificio de alto standing a bloque vacío: casi dos décadas esperando licencia de primera ocupación en Vila-real
- Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura
- El hijo del hombre detenido en Valencia por la muerte de un chico de 13 años también declara que fue su padre