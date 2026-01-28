La previa | Bayer Leverkusen-Villarreal: lo que está en juego en el BayArena
Reparar el prestigio y un buen pellizco económico, en juego en un partido donde los amarillos pretenden poner fin a las tres derrotas que han encadenado frente a un rival aún no clasificado (21.00 horas)
La golosa Champions League se le ha atravesado al Villarreal CF, hasta el punto de dejarle un muy mal sabor de boca. Esta noche (21.00 horas, Movistar+), en Leverkusen, busca endulzar la amargura de una trayectoria en la liguilla a años luz de lo que se esperaba (un punto de 21). La victoria en el BayArena recompondría un tanto su crédito perdido en Europa, a la vez que rescataría un buen pellizco económico.
A tres jugosos puntos aspira al Submarino, para esquivar el farolillo rojo en su despedida a la Liga de Campeones. Aunque más bien es un hasta luego, porque solamente una hecatombe impedirá que los amarillos vuelvan a ser sorteados en agosto en esta atractiva competición, un selecto club reservado solo a 36 equipos.
Otra cara
El conjunto de Marcelino García aspira a ese triunfo, tan importante por las razones esgrimidas hasta aquí en clave Champions, pero también para enderezar el rumbo, una vez ha encadenado tres derrotas: la del Ajax en La Cerámica, intercaladas en los 2-0 del Betis y el 0-2 del Real Madrid.
Ese 1-2 frente a los neerlandeses eleva a 19 las derrotas en sus últimos 29 encuentros en la máxima competición continental por equipos (el resto, seis victorias y cuatro igualadas).
No gana en la Champions desde el recordado 1-0 al Bayern, el 6 de abril del 2022. Lleva, pues, 10 partidos en este torneo sin vencer, con solamente dos empates (el memorable 1-1 de Múnich que le clasificó para semifinales y el 2-2 frente a la Juventus en La Cerámica, ya en la segunda jornada de esta edición).
Precedentes: dos visitas y cero derrotas
El Villarreal no perdió en sus dos anteriores visitas a Leverkusen. Ganó por 2-3 en los octavos de final de la Europa League en la campaña 2010/2011 y firmó tablas (0-0) en la misma ronda y competición del curso 2015/2016.
En ambos casos, los amarillos pasaron: la primera vez, al imponerse por 2-1 también en la vuelta; y en el segundo caso, gracias al 2-0 de la ida en Vila-real.
Retoques, no rotaciones
El Villarreal anhelaba llegar al cierre de la liguilla, al BayArena, con opciones de prolongar el camino en su regreso a la Champions, muchísimo más valiosa que en la anterior versión que ya conocía de sus cuatro participaciones anteriores. Hace semanas que esa posibilidad ya se esfumó. Lo cual no quiere decir que Marcelino se lo tome como una cita secundaria.
Sin Juan Foyth, ni Willy Kambwala ni Logan Costa todavía, una retaguardia exigua para esta nueva visita a Alemania, teniendo en cuenta además que Santiago Mouriño está sancionado y también el escaso descanso pensando en el sábado (16.15 horas, frente a Osasuna), con otro desplazamiento de por medio (Pamplona). Así que rotaciones las mínimas.
Los posibles onces
Estos son los posibles equipos titulares de Bayer Leverkusen y Villarreal.
¿Cómo está el Leverkusen?
No quiere el Bayer acompañar a los amarillos a la puerta de salida. Vigésimo con nueve puntos y un golaveraje general negativo (-4), los renanos necesitarían empatar para no ver en peligro su presencia en el top 24 (su probabilidad de caer eliminado es del 12%).
Un Leverkusen con acento español, por la presencia de Aleix García (criado en Miralcamp), Alejandro Grimaldo o Lucas Vázquez, pero también con los argentinos Equi Fernández y Exequiel Palacios, que anda lejos de la cabeza en la Bundesliga (sexto, a cuatro puntos de la zona Champions) tras la profunda reestructuración sufrida a principios de temporada.
Incluso cambió de entrenador después de apenas dos jornadas (Kasper Hjulmand por Erik ten Hag), tras el adiós al banquillo de Xabi Alonso y los traspasos de Florian Wirtz o Jeremie Frimpong.
Tres cosas más
Para acabar, pita Eskas, noruego
Arbitra el noruego Espen Eskas (37 años), auxiliado por sus compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin en las bandas; y en el VAR, por el inglés Michael Salisbury y el escocés Andrew Dallas. No ha dirigido ni a renanos ni a groguets. Renato Veiga, Alfonso Pedraza y Marcelino García están apercibidos.
Lluvia y mucho frío en Leverkusen
Condiciones ambientales típicamente invernales en Leverkusen, ciudad ubicada al oeste de Alemania. Para el encuentro, la previsión es que llueva ligeramente, con una temperatura que apenas superará los 0 grados, con lo que las precipitaciones podrían convertirse en aguanieve.
El Bayer Leverkusen también ficha
El rival del Submarino ha incorporado al portero suizo Jonas Omlin (32 años), procedente del Borussia Mönchengladbach y en calidad de cedido, a raíz de la lesión de Mark Flekken. Edmond Tapsoba, Eliesse Ben Seghir y Nathan Tella son los otros están descartados.
