Marcelino, después del Bayer Leverkusen-Villarreal: "Reconozco que soy el máximo responsable"

No hay palabras para definir esta Champions del Villarreal CF y Marcelino asumió toda la responsabilidad de una edición en la que no ha salido absolutamente nada y el Submarino termina penúltimo sin ganar ningún partido.

Marcelino García Toral, muy dolido, analizó la derrota contra el Bayer Leverkusen:"Me deja bastante enfadado. Creo que hicimos un primer tiempo de un nivel muy bajo. El rival nos superó en todo, en ritmo, en intensidad y en llegadas. Así en Europa es imposible", comentó de primeras. Respecto a si el equipo estuvo atenazado, mostró cierta discrepancia. "Yo no he visto eso, porque vamos a estar atenazados si no teníamos nada que perder y mucho que ganar. Nos avasallaron y ya", prosiguió.

Un nuevo error grosero

El fallo de Arnau Tenas volvió a ser el fiel reflejo de la Champions del Submarino: "Hemos cometido errores muy gordos. Reconozco absolutamente ser el máximo responsable. No hemos respondido a las expectativas, ahora tenemos que centrarnos en LaLiga, donde nos quedan 18 partidos. Hasta aquí hemos sido un gran equipo y tenemos que seguir". Pensando ya en el duelo del próximo sábado ante Osasuna, mandó un palo al horario del Sadar: "Llegamos a las 05.00 a Vila-real y jugamos a las 16.15. Por lo visto no había más fechas. Queríamos ganar pero hemos pensado también en ese partido. Creo que Alassane ha sido de lo mejor".

Sergi Cardona, titular en el BayArena / Agencias

Palo a Thomas... y Gueye

Por último, mandó un palo a Thomas y habló sobre una posible salida de Pape Gueye: "De este Thomas al del Arsenal hay un mundo. Es muy difícil jugar con este ritmo en el fútbol actual". "Pape es una pieza muy importante. Me extrañaría mucho que se fuera en este mercado pero es una pregunta para él", concluyó Marcelino.