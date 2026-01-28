Mercado del Villarreal: Acuerdo por Alex Freeman, que llegará este próximo fin de semana

Todo acordado. El Villarreal CF se reforzará con Alex Freeman antes de que se cierre el plazo de fichajes del mercado de invierno, que termina el próximo lunes, 2 de febrero, a las 23.59 horas. El club de la Plana Baixa abonará 3,2 millones de euros, más otros dos si se cumplen una serie de variables bastante difíciles de que se cumplan, por el internacional por EEUU.

El joven de 21 años llegará traspasado procedente del Orlando City, con el que le quedaba contrato hasta el 31 de diciembre de este 2026.

Se trata de un lateral derecho que el Submarino ya tenía en el radar y que la dirección deportiva amarilla quería incorporarlo el próximo verano.

Alex Freeman (d), jugador del Orlando City, durante el partido ante el Inter de Miami. / EFE

Pero la lesión de larga duración del defensa central Juan Foyth, que se pierde toda la temporada por una rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda, ha obligado al club a adelantar dicha llegada.

Ambas entidades oficializarán el traspaso en los próximos días y está previsto que el jugador estadounidense llegue a Vila-real este próximo fin de semana. Alex Freeman firmará un contrato de larga duración, por cinco o seis temporadas. Un refuerzo de primer nivel.