Mercado del Villarreal: Acuerdo por Alex Freeman, que llegará este próximo fin de semana
El club amarillo llega a un entente con el Orlando City, al que le abonará 3,2 millones de euros por el traspaso más otros dos en variables complicadas de producirse
Todo acordado. El Villarreal CF se reforzará con Alex Freeman antes de que se cierre el plazo de fichajes del mercado de invierno, que termina el próximo lunes, 2 de febrero, a las 23.59 horas. El club de la Plana Baixa abonará 3,2 millones de euros, más otros dos si se cumplen una serie de variables bastante difíciles de que se cumplan, por el internacional por EEUU.
El joven de 21 años llegará traspasado procedente del Orlando City, con el que le quedaba contrato hasta el 31 de diciembre de este 2026.
Se trata de un lateral derecho que el Submarino ya tenía en el radar y que la dirección deportiva amarilla quería incorporarlo el próximo verano.
Pero la lesión de larga duración del defensa central Juan Foyth, que se pierde toda la temporada por una rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda, ha obligado al club a adelantar dicha llegada.
Ambas entidades oficializarán el traspaso en los próximos días y está previsto que el jugador estadounidense llegue a Vila-real este próximo fin de semana. Alex Freeman firmará un contrato de larga duración, por cinco o seis temporadas. Un refuerzo de primer nivel.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desaparición de Sonia: el enigma del coche abandonado en un barranco de Orpesa
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- Una joven de 18 años se precipita de un sexto piso en Castelló
- Detenida una mujer por apuñalar en el cuello a un hombre en Castellón
- Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
- Castellón dice adiós a una tienda histórica del rock después de 33 años
- Robo de película en el Hospital General de Castellón: Con máscaras de personas
- De un pueblo de Castellón a conquistar Francia: el queso de 40 euros que ya usan estrellas Michelin como Quique Dacosta