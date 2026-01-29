La radiografía de Ayoze con el Villarreal en su temporada más complicada

Ayoze Pérez pasa de puntillas por su segunda temporada de amarillo. Después de su espectacular primer curso, 19 goles (solo en LaLiga EA Sports) para alzar el trofeo Zarra, las lesiones le están golpeando más duro que en el ejercicio precedente. Cayó en el entrenamiento previo al viaje del Villarreal CF a Leverkusen y, a expensas de que el club facilite el parte médico, se expone a quedarse febrero en blanco.

Pincha aquí para ver el vídeo de LaLiga.

Esta campaña

El del BayArena ya es el noveno encuentro oficial de esta campaña del que se ausenta, combinando la competición en Primera con la Copa del Rey y la propia Champions. De regreso al dique seco, el tinerfeño no estará en las próximas semanas para Marcelino García.

De la ocho primeras jornadas, Ayoze se perdió siete. Reapareció en la séptima, disputando unos minutos en el Riyadh Air Metropolitano tras permanecer inédito frente a Oviedo, Girona y Celta.

Con todo, volvió al ostracismo ante Osasuna, Sevilla, Athletic Club y Real Madrid en el Bernabéu; además no participar en la única cita de la Champions que los amarillos no ha perdido (Juventus).

La aportación de Ayoze se ha reducido a 1.001 minutos, de los 540’ son en LaLiga (13 partidos, con dos tantos y tres asistencias), 273 apenas en Champions (sin goles ni asistencias) y 188’ en las tres eliminatorias de la Copa del Rey (dos tantos más y una asistencia).

Ha demostrado ser mucho más que un goleador: su instinto para encontrar portería y su olfato lo convirtieron en uno de los delanteros más determinantes del país. Sin embargo, pese a su calidad, su presencia en el campo se ha visto constantemente afectada por los problemas físicos, especialmente las molestias musculares que se han repetido en este año y medio.

Ayoze Pérez recibió el premio Zarra de la temporada 2024/2025. / Gabriel Utiel

Ayoze ha encadenado una serie de lesiones que van desde contracturas y lesiones musculares hasta recaídas en zonas ya afectadas, como la fascia posterior del recto femoral. Estas dolencias, algunas surgidas incluso durante concentraciones con la selección, han truncado tramos de su rendimiento y han obligado al club a gestionar su regreso con cautela.

No obstante, cada vez que ha podido estar disponible, el canario ha demostrado su importancia: su promedio goleador es notable y, cuando está en forma, su presencia eleva al Submarino. Esto ha convertido su situación en uno de los temas recurrentes en los partes médicos y en las ruedas de prensa.

Rumbo a Pamplona, ¿con qué ausencias?

Los amarillos, que después de regresar de Alemania permanecerán poco más de 24 horas en Vila-real antes de desplazarse de nuevo a tierras navarras, cuentan con las mismas bajas por lesión que frente al Bayer Leverkusen: a saber: Pau Cabanes, Willy KambwalaLogan CostaJuan Foyth y el propio Ayoze. Habrá que esperar a la evaluación de Alfon González, incorporado esta misma semana del Sevilla, donde estaba en la recta final de un problema en el sóleo.

La única buena noticia es que Marcelino dispondrá de Santiago Mouriño, baja en el desastre del BayArena al cumplir un encuentro de sanción en Champions.